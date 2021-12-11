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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان ممكن تلبس باروكة بس اختارت المواجهة.. لميس الحديدي تعلق على ظهور شيرين بدون شعر

صدى البلد

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار بعد ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل أبو ظبي  حليقة الرأس قائلة : ناس كتيرة شافت شرين في الموقف ده ست ضعيفة وارتأتها لحظة ضعف وانهيار".

 
تابعت   خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   قائلة :لكن أنا شيفاها نقيض ذلك  تماماً  فهي تظهر شجاعة وقدرة على المواجهة .. كان ممكن تلبس باروكة  وفيه ستات كتيرة بتلبس باروكة حتى لو شعرها  موجود".


 واصلت : لكن شيرين ببساطة قررت أن تظهر صادمة لأنها  قررت أن تواجه ببساطة الألم والمشكلة وتواجه جمهورها  وتسألهم هتقبلوني  كده ؟


استطردت : إزاي بتوصل الست للمرحلة دي وهي المرحلة الفاصلة في حياتها والقصة هنا ليست قصة شيرين فقط لكنها قصة تعبرعن واقع الآلاف من النساء ".

 

وحول تصريحاتها مع الإعلامية نضال الأحمدية قالت : " كثير من تصريحاتها كانت رسائل للنساء "
أتمت : شيرين  ست قوية أن تستمر في  هذه القوة وأن تعبر المرحلة الحالية .. صحيح  كلنا قلقنا على شرين لانها ثروة قومية  لكن  مشهدها وهي حليقة الرأس هي  قوة وليست ضعفا".


وأثارت  الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل خلال الساعات الماضية  بعدما ظهرت في حفلها الغنائي اليوم بإمارة أبو ظبي حليقة الرأس تماماً، وقد بدأت عمليات البحث من الجمهور من أجل معرفة السبب وراء ظهور شيرين عبد الوهاب بهذا الشكل وخاصة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب بعدما أعلنت عن طلاقها منه رسمياً خلال الأيام الماضية.

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