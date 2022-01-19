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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف يمكن إنقاذ المُنتحر بحبة الغلة قبل الوفاة؟ خبير سموم يوضح الطريقة|فيديو

الدكتور نبيل عبد
الدكتور نبيل عبد المقصود

قال الدكتور نبيل عبد المقصود ، أستاذ علاج السموم والإدمان بجامعة القاهرة ، إن انتشار "حبوب الغلة" يرجع لقيمتها الاقتصادية في حفظ الصوامع، وأن بديلها غالي اقتصاديًا، موضحا أن عيوبها تعوض لأنها سامة جدا ويستخدمها البعض كوسيلة انتحار .

وأضاف الدكتور نبيل عبد المقصود ، عبر " زووم " لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه من الممكن انقاذ المنتحر قبل أن يتعرض للتسمم نتيجة لتناول حبة الغلة ، وهو من خلال تناول زيت البرافين أو زيت جوز الهند .

وتابع " عبد المقصود " أن الغاز يستخرج من الحبة فور وصوله للمعدة ، ويلتحم مع حامض المعدة ويلتصق بالغاز ، والوفاة تكون حتمية ، بعد الشعور بالتنميل وهبوط ضغط الدم . 

وأعلنت النائبة، أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لكل من وزير الزراعة، ووزير التنمية المحلية،  لوقف تداول حبوب الغلة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع استخدام “حبة الغلة القاتلة”.

وأوضحت “سلامة” فى طلبها أن حبوب الغلال القاتلة والمتداول بيعها فى المناطق الزراعية فقط، استشرت بطريقة كبيرة فى المحافظات لاسيما محافظة الدقهلية، دون وجود أي ضوابط رقابية  تحكمها.

حبوب الغلة توك شو الدكتور نبيل عبد المقصود الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم زيت جوز الهند

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