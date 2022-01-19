أبطال العرض المسرحي «كلنا واحد» بمنتدى شباب العالم يكشفون كواليس العرض |فيديو

استضاف برنامج "من مصر"، والمذاع على فضائية "سي بي سي" 4 شباب من دول عربية مختلفة شاركوا في العرض المسرحي "كلنا واحد" بمنتدى شباب مصر".

وقالت أمينة بنت محمد الهادي، إحدى بطلات العرض المسرحي، إن العرض المسرحي بمنتدى شباب العالم عكس ما شهدته تونس خلال أزمة كورونا .

ومن جانبها قالت شيماء بن عشا ، بطلة أخرى من بطلات العرض "كلنا واحد"، أنه عند دعوتها للعرض شعرت برهبة ومسؤولية تجاه بلدها المغرب، متابعة: "كنت فرحانة بالتجربة".

وروي "صلاح الدالي" بعض المواقف الكوميدية التي حدثت مع بعض الشباب بالمنتدى، نتيجة عدم فهمهم للغات المختلفة، متابعاً: "كان لازم حد يترجم بس بعد شوية بقينا فاهمين بعض من المشاهد ولغة الجسد".

وقالت "رنا عطوف" إنها جائحة كورونا كانت حقيقة بالنسبة لها، وعدم رؤيتها لأهلها بسبب وجودها في مصر حرمها من دراستها وأهلها.

