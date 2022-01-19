أحدث ظهور لـ رامي عياش بصحبه زوجته |شاهد

نشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، صورا لهما سويًا عبر خاصية “الاستوري”، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت زوجة رامي عياش مرتدية فستانا أنيقا باللون الوردي، بينما ظهر رامي عياش مرتديا جاكيت طويل باللون الأسود.

وكانت مفاجآت من العيار الثقيل، بانتظار جمهور البوب ستار رامى عياش مع بداية عام 2022، حيث ينشغل الآن بالتحضيرات لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة، ويتواجد حاليا في الاستوديو لإنجازها.

وقد نشر رامي عياش عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، فيديو قصيرا من داخل الاستوديو، يشوق به جمهوره عن جديده الذى يستعد لطرحه.

جدير بالذكر أيضا أن رامى ما زال يحصد نجاحا كاسحا لأغنية “قصة حب”، رغم مرور ٣ أعوام على طرح الأغنية التي ما زالت تسيطر على تريند "التيك توك" و"إنستجرام" بتحدٍ خاص، تجاوز ٢٥ مليون مشاهدة.

رامي عياش يجدد تعاقده مع « مزيكا»

من جهة أخرى، احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة «مزيكا» لتقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديدة بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر، وقام عياش بالتوقيع مع المنتج محمد جابر فى مقر الشركة بالدقى.

وأعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد، مؤكدا أن هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «قصة حب»، الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 أغنيات متنوعة.

وأشار عياش إلى أنه سيقدم لجمهوره في مصر ولبنان والوطن العربي فى أعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.

من جانبه، أكد محمد جابر أنه سعيد بتجديد التعاقد مع رامي عياش، وأشار إلى أنه أحد أعمدة مزيكا الأساسية وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي.

وصرح بأن الشركه تحرص على توفير جميع عناصر النجاح له، وأن الفترة القادمة ستشهد العديد من المفاجآت التى يقوم بإعدادها الآن.