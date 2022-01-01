أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

شارك النجمان رامي عياش وأحمد سعد، في إحياء أقوى ليلة رأس سنة في مصر بمدينة الجلالة على شاطئ فندق تيوليب بحضور الآلاف من الشباب والأسر من مختلف الجنسيات العربية.



وأحيا أولى فقرات الحفل، أحمد سعد الذي قدم عددا كبيرا من أغانيه الشعبية والطربية المميزة منها "بحبك يا صحبي"، "تاج الملوك"، "حسبتها غلط"، "يا بخته" و"خليك رقيق يا قلبها" و"يا متدلع".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



وتصاعدت آجواء الإثارة والحماس، بظهور النجم رامي عياش الذي أشعل وصلات الغناء والرقص المتتالية طوال فترة تواجده، وذلك على أغانيه الرومانسية والطربية المميزة منها "قصة حب"، “يا مسهر عيني”، “بالعكس”، "يا حبيبي القلب مال"، “يا بنت السلطان”، “انا بدي جن”، “مبروك”.. وغيرها ممن تفاعل معها.



وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية سنا نصري، وهو من إنتاج أشرف الحديدي وشيرين بدر ورغم تساقط الأمطار بكثافة إلا أن التنظيم الرائع لـ dj العالمي ياسر الحريري نجح في تفادي أزمات الأمطار المعتادة في حفلات اللايف بعمل خيمة ضخمة لحماية الجمهور.