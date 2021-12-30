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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يصل القاهرة استعدادا لحفله غدا .. صور

رامي عياش
رامي عياش


نشر الفنان اللبناني رامي عياش عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له بعد وصوله القاهرة .

حيث يستعد رامي عياش لإحياء حفل رأس السنة هذا العام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، إذ علي الصورة قائلا : " مرحبا مصر.. أراكم غدا".

 

وكانت قد كشف النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن بوستر حفلها الذي من المقرر أن تحييه ليلة رأس السنة ٣١ ديسمبر للمرة الأولى بمدينة الجلالة في العين السخنة.

وعلقت نانسي عجرم على بوستر حفلها على حسابها بـ إنستجرام قائلة " سوا نستقبل 2022 من مصر أم الدنيا.

حفل نانسي عجرم بمدينة الجلالة من وتنظيم ال dj العالمي ياسر الحرري الذي نظم حفلها الأخير منذ قرابة الشهر ونص داخل الصالة المغطاة بإستاد القاهرة بحضور آلاف من مختلف الجنسيات العربية.

ويشارك في إحياء نفس الليلة بفندق تيوليب الجلالة النجم اللبناني رامي عياش والمطرب أحمد سعد لذا يعد الحفل اضخم سهرات ليلة راس السنة بمدينة الجلالة.

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