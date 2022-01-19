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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر أمريكية: بلينكن يجتمع مع لافروف في جنيف الجمعة لتهدئة التوترات على حدود أوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

كشف مسئول أمريكي رفيع المستوى عن أنه من المقرر أن يلتقي أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية بنظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف بسويسرا بعد غد الجمعة.

وأشار المسئول، في اتصال هاتفي بالصحفيين، حسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إلى أن هذا اللقاء يأتي بعد أن يختتم بلينكن زيارتين لأوكرانيا وألمانيا في مسعى لتهدئة التوترات بشأن حشد القوات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا.

وغادر بلينكن الولايات المتحدة، للقيام بسلسلة من الزيارات التي تستهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للتهديد الروسي على الحدود الأوكرانية.

وأوضح المسئول أن رغبة روسيا لمواصلة المباحثات تنعش الآمال التي بدأت تتلاشى في إمكانية وقف الغزو الروسي لأوكرانيا، منوها إلى أن بلينكن ولافروف اتفقا على الاجتماع يوم الجمعة المقبل في جنيف ما يشير إلى احتمالية عدم تبدد الحل الدبلوماسي.

وشدد المسئول على أن روسيا أمام أحد خيارين ، إما الدبلوماسية وتهدئة التوتر وإما التصعيد وتحمل التبعات الضخمة جراء ذلك ، مؤكدا أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدبلوماسية وتعتقد أنها السبيل الأمثل للمضي نحو الأمام.

وحشدت روسيا بالفعل نحو 100 ألف جندي قرب حدودها مع أوكرانيا وبدأت في وضع وحدات دفاعية في بيلاروسيا إلى الشمال من أوكرانيا لإجراء تدريبات مشتركة.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا تقدر بنحو 5ر2 مليار دولار منذ عام 2014 منها 450 مليون دولار في عام 2021.

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