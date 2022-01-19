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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأجيله.. إقامة حفل توزيع جوائز جرامي في لاس فيجاس 3 أبريل

جوائز جرامي الموسيقية
جوائز جرامي الموسيقية

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنوم والعلوم، موعد إقامة حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية بعد أيام من تأجيلها، ونقلها إلى لاس فيجاس بحسب موقع فاريتي. 

يقام حفل توزيع جوائز جرامي في جراند جاردن أرينا بلاس فيجاس، وبعدما كان مقررا بثها على الهواء مباشرة عبر شاشة  CBS ستتم إذاعتها في وقت لاحق من الحدث. 

سيتم تكريم المغنية الكندية الراحلة جوني ميتشل، إلى جانب عدد من التكريمات الفنية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، فيما سيعود تريفور نواه لاستضافة الحدث مثل العام الماضي. 

كان مقررا إقامة حفل توزيع جوائز جرامي يوم 31 يناير الجاري بحضور الجمهور وفي مكانها التقليدجي بمدينة لوس أنجلوس، لكن بسبب الطفرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تم إلغاء الحدث ولم يحدد موعده البديل أنذاك. 

وتم تأجيل حفل جرامي رسميا في 5 يناير الجاري، بعدما أعرب عدد كبير من الفنانين والمنتجين عن ترددهم في الظهور لإقناع الأكاديمية بضرورة تأجيل الحدث الفني الشهير. 

يتسع مكان حفل جرامي الجديد إلى 17 ألف مقعد، واستضافت هذه الساحة منذ شهرين حفل توزيع جوائز جرامي اللاتينية. 

وقالت مصادر لموقع فاريتي إن الأكاديمية ومحطة  CBS يأملان تقديم عرض كامل مع حضور جمهور مباشر، للحدث الذي يحقق أرباحا بملايين الدولارات، لكنها حققت نسبة أقل في حفل العام الماضي. 

يترأس المغني الأمريكي جون باتيست قائمة المرشحين لجوائز جرامي لعام 2022 بعد حصوله على 11 ترشيحات، يليه جاستن بيبر ودوجا كات بثمانية ترشيحات، تبعهم بيلي إيليش وأوليفيا رودريجو بسبعة تنويهات لكل منهما. 

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تأجيل حفل توزيع جوائز جرامي بسبب كورونا

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3 ترشيحات جرامي للمغني ذا ويكند رغم مقاطعته للحدث

حفل جرامي 2021

تم تأجيل حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية العام الماضي أيضا وأقيم يوم 14 مارس بدلا من 31 يناير، بعد ارتفاع أعداد الإصابات في موسم العطلات بكاليفورنيا، ورغم غياب الجمهور قدم الفنانين عروضا منفصلة منهم تايلور سويفت وهاري ستايلز وبيلي إيليش وكاردي بي وغيرهم. 

كانت ليلة جرامي 2021 مميزة بالنسبة للنساء في مجال صناعة الموسيقى والغناء، واحتلت 4 مغنيات المراتب الأولي وهن بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش.

حققت بيونسيه رقما قياسيا وعادت إلى منزلها بثلاث جوائز، ليصل رصيدها إلى 28 فوزا بالجرامي طوال مسيرتها الفنية، فيما دخلت تايلور سويفت التاريخ بحصولها على جائزة أفضل ألبوم  ثلاث مرات. 

حصدت ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة، وشاركت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب عن أغنيتهما Savage، وحاز فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية لعمل مرئي.

جرامي حفل توزيع جوائز جرامي لاس فيجاس فيروس كورونا جون باتيست

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