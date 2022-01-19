رسالة دعم من مجدي عبد الغني للمنتخب قبل مواجهة السودان

وجه مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق رساله دعم المنتخب قبل مواجهة السودان مساء اليوم في ختام مباريات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب عبد الغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:"كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم أمام الشقيق السوداني من أجل حسم التأهل بإذن الله".

خبراء عن ديربي وادي النيل: مصر ستفوز على السودان شريطة ابتعاد كيروش عن التأليف فى التشكيل

يلتقي منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان الذى يقوده فنيا برهان تية مساء اليوم الأربعاء فى إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم إفريقيا فى ديربي وادى النيل.

وانطلقت يوم ٩ يناير الجاري بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم 6 فبراير المقبل فى نسختها الـ 33 بمشاركة 24 منتخبا.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

خبراء الكرة أكدوا أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب صقور الجديان وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ١٦.

فى البداية أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادي الأهلي ان منتخب السودان بإمكانه تحقيق مفاجأة أمام منتخب مصر الليلة في بطولة كأس أمم إفريقيا وقال:

منتخب السودان بإمكانه ان يحدث مفاجأة فى المجموعة الرابعة وسوف يحدد متصدر المجموعة خلال مباراته أمام مصر الليلة.

أضاف شطة : منتخب صقور الجديان يمتلك اللاعب ياسين حامد محترف فى الدورى المجرى من أب وأم سودانيين ومولود فى المجر ولاعب جيد وتم استبداله أمام غينيا بيساو في الشوط الثاني من قبل الجهاز الفني بقيادة برهان تية.

استطرد شطة : منتخب السودان تحت قيادة برهان تيه ظهر بمردود جيد وقوى فى لقاء غينيا بيساو وشكل خطورة على مرمى المنافس وتألق على أبو عشرين حارس مرمى صقور الجديان وتصدى إلى ركلة جزاء إلا أنه واجه منتخبا صعب المراس بحجم وقيمة منتخب نيجيريا وخسر أمامه.

اشار الى ان منتخب السودان لديه دافع لاقتناص الفوز أمام منتخب مصر الليلة وحجز بطاقه التأهل إلى دور ال ١٦ شريطة خسارة منتخب غينيا بيساو أمام نيجيريا.

بينما أكد أحمد نخلة نجم نادي الأهلي السابق أن منتخب السودان من اضعف فرق بطولة كأس أمم إفريقيا مشددا على أن منتخب مصر الوطنى سوف يتأهل رفقة نيحيريا إلى دور ال ١٦ وقال: فرق كبير جدا بين منتخب مصر ونظيره صقور الجديان فى الإمكانيات الفنية والبدنية والمهارية.

استطرد: منتخب السودان أضعف المنتخبات فى امم افريقيا من حيث النتائج وعدد المحترفين مشيرا إلى أن منتخب صقور الجديان نستطيع أن نشير إلى أن أداؤه مجرد حلاوة روح فى الكان

تابع: منتخب السودان يحاول أن يؤدى لكن هذه هى إمكانياتهم مطالبا لاعبي منتخب مصر الوطنى ضرورة عمل ضغط عالي على المنافس من بداية المباراة.

لفت إلى أن الضغط المبكر سوف يشكل فارق كبير اول ربع ساعة باعتبار ذلك جانب نفسي مشيرا إلى أن محمد صلاح افشل لاعب فى العالم إلى جانب تاريخ منتخب مصر وتلك الأمور تؤدى إلى المكسب.

شدد على أن مباراة غينيا بيساو كان بها جزء انسجام مشيرا إلى أن عمرو السولية كان نقطة تحول ولابد أن يبدأ بالثلاثي فى خط الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو والسولية إلى جانب عمر كمال عبد الواحد الذى كان نجم لقاء غينيا بيساو.

أكمل: محمد الشناوي يعتبر من افضل حراس مرمى بطولة كأس أمم إفريقيا ونتمنى الصعود رفقة نيجيريا إلى دور ال ١٦ منوها إلى أن منتخب مصر سيفوز على السودان بسكور عالى من الأهداف

فيما أكد عبد اللطيف الدوماني نجم نادي الزمالك السابق أنه لا بديل عن الفوز فى مباراة السودان لافتا إلى أن حظوظ منتخب مصر الوطنى كبيرة فى التأهل إلى دور ال ١٦ وقال : منتخب مصر الافضل فنيا وبدنيا ويمتلك دوافع أكبر لدى لاعبى منتخبنا من أجل تحقيق الفوز على نظيره منتخب صقور الجديان.

استطرد : حظوظ المنتخب افضل واقرب للصعود نظرا للخبرات ووجود محمد صلاح ايضا مشيرا إلى أن هناك فرصتين أمام الفراعنة الكبار المكسب أو التعادل وان كان المكسب اقرب لمنتخبنا.

قال ايضا: الاوراق الرابحة فى صفوف منتخب مصر الوطنى تتمثل فى محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر كمال عبد الواحد..

وأكد هانى العقبي نجم نادي الأهلي السابق أن مباراة السودان الليلة في أمم إفريقيا ستكون سهلة لمنتخب مصر الوطني وقال : مباراة مصر والسودان ستكون سهلة على لاعبي الفراعنة الكبار. من أجل تهدئة الجماهير.

أشار إلى أن الفوز سيكون حليفا للاعبي منتخب مصر الوطنى لافتا إلى أن الفوز سوف يساهم فى تهدئة الجماهير المصرية العاشقة للفراعنة الكبار.

تابع: كيروش مش هيألف تاني ولا يفتي فى التشكيل وسيبدأ بنفس التشكيل على أن يجرى بعض التغييرات فى اضيق الحدود..

أوضح أن البرتغالي كارلوس كيروش يمكنه منح الفرصة أمام رمضان صبحى وحمدى فتحي ومحمد شريف مشددا على ضرورة الاستعداد للأدوار القادمة الأصعب من دور المجموعات.