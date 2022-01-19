برلماني: قرارات الرئيس أسعدت المواطنين.. وتعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهم

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان أن حزمة القرارات التى وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوات، والحوافز ، وتعيين 30 ألف مدرس، أسعدت المواطنين وخطوة جديدة نحو الارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق العيش الكريم للمواطن المصري ونقلة نوعية كبيرة ، تؤكد مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وانحيازه للمواطنين وأنه يشعر بهم ويقف بجانبهم.

وأضاف " أبو زيد " فى بيان صحفى له أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠جنيه بدلاً من ٢٤٠٠جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاهتمام بالبعد الإجتماعى للمواطنين، مضيفاً أن هذه القرارات لها مردود إيجابى قوى على المواطنين وتعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بهم وتعمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وبمثابة انتصار لملف العدالة الاجتماعية، ففي الوقت الذى يتم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في القرى والريف المصرى، وفى الوقت الذى يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لخدمة المواطنين .