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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار

محافظ بورسعيد أن
محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء محطات الصرف

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، آخر تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار بالضواحي، جاء  ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد داخل الهيئة العامة للاستثمار،  بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع.

محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.

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وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى
محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى
محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى
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