بالأسماء.. 7 مرشحين بالقائمة المبدئية لشغل وظيفة عميد هندسة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الهندسة للأساتذة العاملين بالكلية.

ضمت قائمة المتقدمين الدكتور أحمد محمد نصر أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات وقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وقائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور محمد محجوب بسيونى بسيونى أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية، الدكتور مروان مغاورى محمد شاهين أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، الدكتور مصطفى عبد اللطيف محمد الصواف أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات وقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى أحمد درويش دسوقى أستاذ ورئيس قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية، الدكتور وسيم رجب عزام أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، الدكتور ولاء أحمد السيد محمد نور أستاذ وقائم بتسيير أعمال قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمنى يتم تلقى الطعون من الخميس 20 يناير 2022 وحتى السبت 22 يناير 2022، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين الأحد 23 يناير 2022، في حين يتم إجراء المقابلات الشخصية السبت 29 يناير 2022.

يذكر أن جامعة طنطا سبق وأعلنت شروط التقدم لشغل المنصب والتي تضمنت: أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالجامعة وعلى رأس العمل لمدة عام على الأقل فى تاريخ التقدم للترشح للعمادة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متولياً أى منصب حزبى وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب، وشهادة اجتياز الدورة التدريبية للتأهيل لشغل الوظيفة".