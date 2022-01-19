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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصايا كيروش.. تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل مواجهة السودان

منتخب مصر
منتخب مصر

طالب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لاعبي الفراعنة ببذل أقصى جهد ممكن خلال مواجهة السودان المقرر إقامتها اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.

وحذر كيروش لاعبيه من مباراة اليوم ، مشيرا إلى أنها لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة الفريق المنافس الظهور بشكل جيد وتعويض الخسارة الماضية أمام نيجيريا .

وأكد كيروش على ثقته في قدرات لاعبي المنتخب في تحقيق الفوز والسير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة كأس الأمم الإفريقية.

وتعهد اللاعبون ببذل أقصى جهد ممكن في المباراة من أجل الفوز بها والتأهل إلى الأدوار المقبلة من الأمم الإفريقية والمنافسة على اللقب.

في الإطار ذاته، استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على  تثبيت تشكيل الفراعنة الذي خاض به المباراة الماضية أمام غينيا بيساو خلال مواجهة السودان المقرر إقامتها في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية .

واستقر كيروش على الدفع بمحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بجانب أحمد حجازي وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية بجانب كلا من عبدالله السعيد “ أحمد زيزو ” وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وتلقي كيروش صدمة  نتيجة تأكد غياب محمود حمدي الونش المدافع الأساسي عن مواجهة السودان المقبلة نتيجة معاناة اللاعب من إصابة قوية في عضلته الأمامية ، وبات موقف اللاعب شائكا وغامضا بشأن التواجد مع المنتخب في الأدوار الإقصائية للبطولة حال التأهل إليها.

وهو الأمر نفسه بالنسبة لأحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر والذي بات خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب خلال مواجهة السودان المقبلة في ظل استمرار معاناته من الإصابة في ساق قدمه ، ويبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة مع أبو الفتوح الآن من أجل تجهيزه للفترة المقبلة من المسابقة الإفريقية .
 

كارلوس كيروش منتخب مصر السودان كأس الأمم الافريقية الأمم الأفريقية

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