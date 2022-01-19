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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: القرآن نهى عن سب الأصنام لهذا السبب | فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن نهي القرآن عن سب الأصنام معناه عدم إنتاج المزيد من الأعداء، مضيفاً أن قوله تعالى :"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا" أي مجرد الشتيمة وليس التكسير.

لا تجلب الإيذاء من الآخرين

وقال الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي: “لا تجلب الإيذاء من الآخرين، موضحاً أن النبي نهى الرجل عن سب والديه، فتعجب الصحابة من ذلك فقال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وكذلك يسب أم الرجل فيسب الرجل أمه”، موضحاً أن احترام العلاقات الوسيطة مهم، لذا ينبغي أن تعرف من يحبه صديقك أو زوجك ويحترمه وقم بحبه واحترامه.

وبين أن القرآن يقول: "ولو شاء الله لسلطهم عليكم" أي مجرد أن الشخص على الحياد فهذه نعمة، فلربما كان عدواً لك ويؤذيك ويكيد لك.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك علاقات وسيطة كأن يكون لك صديق تحترمه وتقدره، ينبغي أن تقف باحترام وتقدير لمن يحترمهم هو أيضاً.

وتابع  الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي: “الكيس والفطن يحرص على الآخرين ولا يؤذيهم”، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يخوض في الصحابة لا تؤذوني في أصحابي، أي لا يحق لك التطاول على الصحابة أو إبداء الرأي فيهم، فسيدنا أبو بكر إيمانه يعدل أمة وكان النبي يقول أحب النساء عائشة وأحب الرجال أبوها، ويقول: خلو بيني وبين صاحبي، فلا تتطاول مع الصحابة ولا تبدي رأيك فيهم".

وشدد خالد الجندي على أن القرآن جعل هناك دستورا للتعامل مع العلاقات الوسيطة، كأن تحب زيدا وزيد يحب عمرا، موضحاً أنه ينبغي عليك أن تحترم عمرا ولا تهينه أو تسيء إليه محبة لزيد، محذراً من استفزاز الآخرين أو التهكم على ما يحبونه كنادٍ معين قائلاً: "لا تتهكم على نادي الآخر أو تحاول تستفزه". 

خالد الجندي: النبي كان يرفض خوض أحد في الصحابه لشدة حبه لهم

خالد الجندي: هناك علاقات وسيطة أهملناها ولفت القرآن أنظارنا إليها | فيديو

الشتاء فرصة العودة للخالق

وقال خالد الجندي خلال البرنامج، إن هناك علاقات وسيطة أخبرنا عنها القرآن يجب أن نعلمها ومنها كيف نتعامل مع المعاهدين، مؤكداً أنه في ظل الشتاء الذي نجد ليله أطول من الصيف يجب أن نقضيه ونستثمره في الانفراد بالقرآن الكريم، كونه فرصة لعدم الانشغال عن الخالق.

وبين  الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية دي ام سي، أن سورة النساء تحدثت في الآية رقم 90 عن الوفاء بالعقود مع غير المسلمين، وأشارت إلى فضل رب على الناس كافة، يقول المولى تبارك وتعالى :" إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، أي متحاربوش اللي واخدين عهد معاكم واللي واخدين عهد معاهم أيضاً.

وتابع: “زي ما بنقول حبيب جاري يبقى حبيبي، ربنا أمرك باحترام المعاهدات والجيرة لمن عاهدت ومن عاهده الذين عاهدتهم وعدم الاعتداء والكراهية”.

خالد الجندي سب الأصنام الأعداء لعلهم يفقهون الشتاء فرصة العودة للخالق

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