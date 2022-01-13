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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: السخرية من هؤلاء واجبة ومأمور بها من الله| فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج لعلهم يفقهون، إن الله عزوجل نهى عن السخرية، فقال “لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم”، ثم بعد ذلك قال: “قالوا إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون”، وقد قالها نبي الله نوح، فهل في الإسلام سخرية؟

السخرية الواجبة 

وفي إجابته على السؤال، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السخرية هي ازدراء الآخر والحط من قدره، حتى وإن وصفه بما فيه، ومن الممكن أن يكون الشخص قد يحتوى عيباً أو مرضاً لا يعرفه الناس ويسيء له، موضحاً أن السخرية نوعان منها سخرية شرعية واجبة كالسخرية المقابلة لأعداء الإسلام، وقد أمر الله عزوجل بها.  

أنواع الرحمة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرحمة نوعان، وكلاهما اتصف بها سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن هناك رحمة سلبية وهناك إيجابية وهي المباشرة كالترفق بالإنسان، أما السلبية فهي إيقاع العقوبة بالفاسد.

واستدل الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي بقوله تعالى عزوجل:" ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله"، لافتاً إلى أن الرحمة بالمعنى السلبي راحة للمذنب ونجدة له من عذاب الآخرة، ومنه خرق السفينة وقتل الغلام وغيرها مما قام به سيدنا الخضر واستنكره سيدنا موسى".

وشدد على أن هناك أنواعا للرحمة منها:" مباشرة وغيرمباشرة، ظاهرة وباطنة، رحمة بدرجة ودرجتين".

فيما قال الشيخ الشحات العزازي الإمام بوزارة الأوقاف، إن شرط الرحمة ألا تعارض أو تحارب، موضحاً أن الله تعالى لما وصف النبي قال:" محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم"، مبيناً أن المجاهدة طرفان فمهما كانت رحمتك فلا تمنعك من الحزم فليست الرحمة انبطاحا أو سلبية، من الرحمة أن تحارب من يعوق طريق الرحمة.

فيما قال الدكتور رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الرسول قال انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فنصرته في الظلم هو إبعاده عنه ورده إلى الحق.

خالد الجندي: انزال العقوبة بالسارق والزاني جزء من الرحمة لهذا السبب|فيديو

متى تجب الشماتة في الميت وممن؟.. خالد الجندي يجيب

متى تجب الشماتة في الميت؟

متى تجب الشماتة في الميت وممن؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رداً على المروجين لجواز الشماتة في رحيل المستشارة تهاني الجبالي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي.

وقال خالد الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي ام سي، إن هناك نوعان من الشماتة أحدهما واجبة، والأخرى لا تجوز، فالأولى هي الشماتة في أعداء الإسلام، وممن أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذين حرفوا القرآن، والمسيئين للأنبياء بصفة عامة، وممن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذه واجبة على كل مسلم يقول القرآن:" قاتلوهم … ويشف صدور قوم مؤمنين".

وشدد الجندي على أن النوع الآخر هو الشماتة في المسلم فمهما كانت ظروفه لا تجوز خاصة وأن يؤمن بأن الله واحد ورسوله محمد وقبلته الكعبة، حتى لو كان مخموراً أو عاصياً، موضحاً أن المستشارة تهاني الجبالي والإعلامي الكبير وائل الإبراشي كان خلافنا معهما في الرأي ومن يشمت فيهما صاحب ندالة وخسة.

وشدد خالد الجندي على أن الراحلين من أهل القبلة ومسلمان، وقد جعل الله القبلة اتجاها واحدا يجمع جميع المسلمين وبالتالي لا يجوز ، متسائلاً: تشمت فيهم زي ما نشمت في المتطاول مع النبي ازاي؟

واختتم قائلاً:"الإخوان الإرهابيين بانت أنيابهم الدموية في هذه الإساءة والشماتة، وقد قاموا باجتزاء كلامي عن الرسام الدنماركي وحاولوا اسقاطها على رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، وشتان بينهما".

ونعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حلقة سابقة، الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، مؤكداً أنه سيفتقد منه تلك المقولة التي لخص بها قيمة الوطن، حيث كان يقول: “تصبحون على وطن”، وهي أجمل جملة كان يقولها.

وقال الشيخ خالد الجندي خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقون" المُذاع على دى إم سى: "كان مدركاً لمعناها، له ألف تحية في العالم الآخر، كأنه يشير لمن فقد هذه النعمة، فاللقطاء لا يعرفون أوطانا، من يقولون أنه حفنة من تراب لا يعرفون أوطاناً، من يستنكف عن الدعاء للرئيس أو الجيش لا يعرف قيمة الوطن.

 

ربنا يحشرك معاه

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن غباء جماعات الإسلام السياسي، يتلخص في أنهم يعيشون في مظلومية ولديهم جهل رهيب بالقرآن الكريم.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقون" المُذاع على دى إم سى: “يقولك وعند الله تجتمع الخصوم هي كلمة حلوة بس هو حاطك في خصومة معاه طالما أنت مخالف لفكره، ”ربنا يحشرك معاه"، فاهم إن كلمة حشر معناها عذاب، مع إنها في القرآن أشارت إلى عكس ذلك فيقول تعالى :"يوم نحشر المتقين".

وشدد خالد الجندي على أن هذه المعاني والكلمات التي يرددونها فنحن أمام مجموعة أكاد أجزم بأنهم لم يمسكوا المصحف. 

خالد الجندي لعلهم يفقهون أنواع الرحمة الشحات العزازي السخرية نوعان سخرية شرعية الشماتة في المسلم

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