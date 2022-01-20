أهالي شبين الكوم بالمنوفية يستغيثون من كارثة تخمير القمامة

يعيش أهالي العزبة الغربية بشبين الكوم في محافظة المنوفية، حالة من الاستياء والخوف بعد تحويل قطعة أرض إلى مصنع تدوير مخلفات صلبة المسبب لإنتاج الروائح الكريهه التى لا يستطيع احد تحملها سواء اطفال او كبار السن وخصوصا أصحاب الامراض الصدرية التي يسببها مصنع تدوير القمامة .

ويقول المواطن أحمد نبيل فى رسالة لخدمة القراء “ بين الناس ” التى يقدمها موقع “ صدى البلد ” : نعانى نحن أهالي المنطقة ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونستغيث من إنشاء مصنع لتدوير قمامة بشبين الكوم بجانب الكتلة السكانية مباشرة بأقل من ١٥ مترًا، موضحًا أنهم يقومون بفرز القمامة وفرمها وتخميرها لإنتاج سماد عضوي، متسائلًا: هل يعقل أن يتم إنشاء هذا المصنع للإضرار بصحة المواطنين؟ .

وأضاف : قدم أهالي العزبة الغربية بشبين الكوم بالمنوفية استغاثة لوزيرة البيئة ووزير الصحة بالتدخل لحمايتهم من الأمراض التي تلاحقهم حيث تسبب مصنع تدوير المخلفات الصلبة في إصابة عدد من الأهالي بالإلتهاب الرئوي.

وأشار إلى أن فرحة الأهالي بإنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة تحولت إلى حزن شديد ومعاناة يومية بعد اكتشاف أن ذلك المصنع ما زال متسببًا في انبعاث روائح كريهة لا تطاق تتسبب في إصابة الأهالي بالالتهاب الرئوي مثلما كان يوجد قبل إنشاء المصنع؛ نظراً لحدوث عملية التخمر التي تستمر 45 يومًا، ونضع البدائل لهذا المصنع حيث كان من المفترض أن يتم إنشاؤه في مدينة السادات وسط الصحراء حيث لا يوجد سكان في هذه المنطقة.



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