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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي شبين الكوم بالمنوفية يستغيثون من كارثة تخمير القمامة

مصنع تدوير القمامة
مصنع تدوير القمامة

يعيش أهالي العزبة الغربية بشبين الكوم في محافظة المنوفية، حالة من الاستياء والخوف بعد تحويل قطعة أرض إلى مصنع تدوير مخلفات صلبة المسبب لإنتاج الروائح الكريهه التى لا يستطيع احد تحملها سواء اطفال او كبار السن وخصوصا أصحاب الامراض الصدرية التي يسببها مصنع تدوير القمامة .

ويقول المواطن أحمد نبيل فى رسالة لخدمة القراء “ بين الناس ” التى يقدمها موقع “ صدى البلد ” : نعانى نحن أهالي المنطقة ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونستغيث من إنشاء مصنع لتدوير قمامة بشبين الكوم بجانب الكتلة السكانية مباشرة بأقل من ١٥ مترًا، موضحًا أنهم يقومون بفرز القمامة وفرمها وتخميرها لإنتاج سماد عضوي، متسائلًا: هل يعقل أن يتم إنشاء هذا المصنع للإضرار بصحة المواطنين؟ .

وأضاف : قدم أهالي العزبة الغربية بشبين الكوم بالمنوفية استغاثة لوزيرة البيئة ووزير الصحة بالتدخل لحمايتهم من الأمراض التي تلاحقهم حيث تسبب مصنع تدوير المخلفات الصلبة في إصابة عدد من الأهالي بالإلتهاب الرئوي.

 وأشار  إلى أن فرحة الأهالي بإنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة تحولت إلى حزن شديد ومعاناة يومية بعد اكتشاف أن ذلك المصنع ما زال متسببًا في انبعاث روائح كريهة لا تطاق تتسبب في إصابة الأهالي بالالتهاب الرئوي مثلما كان يوجد قبل إنشاء المصنع؛ نظراً لحدوث عملية التخمر التي تستمر 45 يومًا، ونضع البدائل لهذا المصنع حيث كان من المفترض أن يتم إنشاؤه في مدينة السادات وسط الصحراء حيث لا يوجد سكان في هذه المنطقة.
 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة المنوفية تدوير المخلفات الأمراض الصدرية الروائح الكريهة شبين الكوم تدوير القمامة المخلفات الصلبة وزيرة الصحة وزيرة البيئة تدوير المخلفات الصلبة أمراض الصدر الإلتهاب الرئوي مصنع تدوير المخلفات

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