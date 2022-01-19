دار الشروق تصدر "الخروج عن النص.. من جديد" للدكتور محمد طه

أعلنت دار الشروق للنشر عن صدور كتاب "الخروج عن النص من جديد" والذي يعد التعاون الثاني للدكتور محمد طه مع دار الشروق، بعد كتابه "ذكر شرقي منقرض" والذي تربع عرش الأعلى مبيعًا منذ طرحه بالمكتبات، إذ يأتي الكتاب تزامنا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

والدكتور محمد طه ، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا، ونائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعى سابقا، وعضو الجمعية العالمية للعلاج النفسي الجمعى.

ومما جاء في الكتاب الدكتور محمد طه :- فيه ميراث بيتم توزيعه وقت الولادة..

بمجرد ما حضرتك تتولد.. بتبدأ فى استلام تركة ثقيلة وممتدة من كل أجيال أسرتك، دول يسلِّموك مخاوفهم.. ودول يسلِّموك نقط ضعفهم.. ودول يسلِّموك نصوص حياتية مُعدة مسبقًا..

إحنا محتاجين نقف وقفة حاسمة وجادة.. نراجع فيها كل ما تسلمناه..

محتاجين نخرج عن النص.. ونبدأ في الكتابة من جديد.. بأقلامنا نحن..

وقد تم نشر كتاب (الخروج عن النص) سنة 2015..

واليوم.. وبعد ست سنوات من الوعى.. تحول كتاب (الخروج عن النص) الأصلى إلى الباب الأول فى هذا الكتاب.. والذى يحمل الباب الثاني منه اسم (العودة إلى الحياة).. والمكون من اثنا عشر فصلًا جديدًا..

مشاعر حقيقية

في الباب الأول (الخروج عن النص)، هنعرف يعنى إيه حدود نفسية.. وإيه هي نفسك الحقيقية ونفسك المزيفة.. وليه بنكرر أحيانا نفس الغلطة..

هننتعلم عن المواقف غير المنتهية.. والمشاعر اللي بنحسها.. بسهي في الحقيقة مش مشاعرنا..

هانكتشف ازاى ممكن نكون عايشين نصف حياة... وايه الأدوار اللى بنلعبها في سيناريوهات حياتنا.. وإيه هو أقوى سلاح في تاريخ البشرية..

وفى الباب التانى (العودة إلى الحياة).. هانتكلم عن الصوت الداخلى اللى بيطلع من جوانا، ويرسل لينا رسايل صعبة، تفسد علينا طعم الحياة..

هانستعرض بالأمثلة بعض القرارات اللى بناخدها واحنا صغيرين، واللى بتتغير معاها حياتنا للأبد..

هانتكلم عن الانتحار.. وإيه معنى إن حد يقرر ينهي حياته..

هانشوف الخوف من الهجر والوحدة ممكن يعمل إيه في أصحابه..

هانفهم اختياراتنا بتقول عننا إيه..

وهانعرف ازاى مانخليش احتياجاتنا.. تبهدلنا..

ياللا بينا نخرج عن النص.. في اتجاه النور.. في اتجاه الحياة..