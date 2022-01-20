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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المدير العام لمنظمة العمل الدولية يكشف المتغيرين الرئيسيين في التعافي الكامل من اثأر كورونا ..فيديو

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة العمل الدولية

قال غاري رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، إن الدول الغنية التي لديها اقتصادات متقدمة تتعافي من اثأر كورونا بسرعة اكبر من الدول النامية والاقتصادات الناشئة ويرجع هذا لعدة أسباب منها انهم قاموا بتلقيح أعداد اكبر من مواطنيهم فمعدلات تلقي اللقاح هناك اكبر والسبب الثاني هو أن لديهم المزيد من الموارد المالية والتمويل اللازم للاستثمار في تحفيز اقتصاداتهم وتعزيز المشروعات وحماية العمالة  .

واضاف  المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن النسبة العالمية لانخفاض ساعات العمل تقدر بـ 1.8% ولكن في أفريقيا تصل النسبة إلي 2.6%اى 10 مليون وظيفة لذا نحن بحاجة إلي رؤية تحسن كبير في الجهود الدولية الرامية لزياده معدلات تلقي اللقاح في العالم النامي مشيرا إلي أن هناك قيود مالية في العالم النامي  .

واوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية  ، إننا بدأنا نشعر بالتضخم في مختلف أنحاء العالم مما له انعكاس علي عدة جوانب ومثال علي ذألك ما نشهده من زيادة كبيرة في الأسعار العالمية للوقود .
 

كورونا المالية إفريقيا المشروعات العالم الاقتصاد منظمة العمل الدولية الأسعار اللقاح

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