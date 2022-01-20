عصام شيحة: تخصيص 2022 عام للمجتمع المدني تقديرا من الدولة للعمل الأهلي.. فيديو

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تم تخصيص عام 2022 عام للمجتمع المدني وذلك تقدير من الدولة للعمل الأهلي.

وأضاف عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي"، أنه يتم العمل على مد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية.

وتابع عصام شيحة، أن مفاهيم حقوق الإنسان غابت عن مناطق الصراعات، وهو ما أسفر عن افتقار المواطنين للحياة الكريمة.



وأكد أن ملف حقوق الإنسان مسيس قائلا «منظومة يساء استخدامها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول»، مشددا أن مصر حققت طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان.