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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير برنامج حياه كريمة: توفير 96% من الأراضي لتنفيذ مشروعات المبادرة.. فيديو

مبادرة حياه كريمة
مبادرة حياه كريمة

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج “حياه كريمة”، بوزارة التنمية المحلية، إن إن المشاركة الواسعة من مختلف المؤسسات في مبادرة حياه كريمة ساهم في نجاحها ، لافتا إلي أن الشباب عنصر رئيسي في تنفيذ مشروعات المبادرة  الرئاسية في الريف المصري.

 

وأضاف ولاء جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم توفير 96% من الأراضي لتنفيذ مشروعات مبادرة حياه كريمة.

 

وتابع  مدير برنامج “حياه كريمة”، بوزارة التنمية المحلية، أن المشاركة الواسعة من مختلف المؤسسات في مبادرة حياه كريمة ساهم في نجاحها ، لافتا إلي أن الشباب عنصر رئيسي في تنفيذ مشروعات المبادرة

 

 استثمارات كبيرة

وأشار ولاء جاد الكريم إلى أن أن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة لتنمية القري المصرية ضمن مبادرة حياه كريمة ونهدف إلي رفع جميع الخدمات في القري بنسبة 100% ، مشيرا إلي أن معدلات الفقر تتجه إلي الانخفاض بفضل مشروعات تنمية الريف المصري .

 

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