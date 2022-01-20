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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أورتيجا ونعوم ينتهيان من تسجيل أغنية تماسيح النيل

أورتيجا ونعوم
أورتيجا ونعوم

انتهي مطرب المهرجانات اورتيجا والمطربة الشعبية نعوم من تسجيل أغنية جديدة بنظام الدويتو والفيديو كليب والتي تحمل اسم تماسيح النيل ، وهي أغنية تشير لبعض احداث الفيلم السينمائي الجديد "تماسيح النيل" والذي يقوم ببطولته عدد كبير جدا من النجوم .

وأغنية "تماسيح " هي من الحان وليد العطار وتوزيع اسلام ساسو وغناء أورتيجا ونعوم .

وتقول بعض كلمات الأغنية :

جت الحيتان بان علي الكل خوف
شدوا البيبان حان وقت الوقوف
فين اللي كان فين؟ فوق الرفوف
علشان بعيد اه ما بيتشافوش
تتحطوا لكن .. ما تحطوناش
تخطيطكوا ده لا ميهزناش
قولتوا الكلام فينا ما جاش
علي السرعة دي هاه ما توصوناش
في السبق نكسبك
مغناطيس يسحبك

 

فيلم تماسيح النيل

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

تماسيح النيل فيلم تماسيح النيل أورتيجا نعوم المطربة الشعبية نعوم مطرب المهرجانات اورتيجا أغنية

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