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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد تقرير مؤسسة "جولدمان ساكس" عن الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

عرض برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " انو أي " تقرير لمؤسسة "جولدمان ساكس" وهي من اشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة  والعالم عن الاقتصاد المصري .

واضاف التقرير أن المؤسسة أكدت أن هناك أسباب لن يجعلوا هناك تراجع كبير في قيمة الجنية المصري هذا العام من ضمنها اختلالات متواضعة يشهدها الجنيه المصري وانخفاض سعر الصرف له تأثير محدود علي الحساب الجاري  وارتفاع التكاليف المحتملة لانخفاض قيمة العملة .

واوضح التقرير ان الاحتياطات لا تزال كافية للحفاظ علي الجنية عند المستويات الحالية وتحسين التوقعات الخاصة بالقطاع الخارجي في ظل تعافي قطاع السياحة وارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع عائدات قناه السويس .

ومن جانبها قالت يمني حماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ، إن سعر صرف الجنية المصري مثل أي سلعة يتحدد من العرض من الدولار مقابل الجنية المصري ، مؤكدة أن تحويلات المصريين المتواجدين في الخارج شهدت نمو كبير ولم تنخفض في ظل جائحة كورونا وها اثر علي قيمة الجنية المصري .

وتابعت : إن  الصادرات المصرية أيضا شهدت نمو كبير وحققت ما يقرب من 32 مليار دولار وهذه النقلات ساعدت علي أن يحتفظ الجنية المصري بقيمته .
 

السويس السياحة صادرات الولايات المتحدة النفط الصادرات قناة السويس الدولار

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