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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الحوثيين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة ضد مليشيات الحوثي اليمنية وذلك بعد التصعيد الأخير الذي نفذته المليشيات ضد دولة الإمارات.

وقال نائب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة نقلتها وكالة الأنباء السعودية: "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تؤكد يومًا بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين".

وأضاف العتيق: "أكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ‏وخطف السفينة الإماراتية روابي".

ومساء الأربعاء، نفذ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة ضربات جوية جديدة على صنعاء توزعت على مناطق معروفة لمقرات الحوثيين في صنعاء، مشيرة الى أنه تم سماع دوي انفجارات بقاعدة الديلمي الجوية.

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت سابق من الأربعاء، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، وألحق بهم "خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على تويتر إن مدفعية الجيش استهدفت أيضا مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة الجوف، وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

وإلى ذلك، قالت ألوية العمالقة اليمنية، الأربعاء، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح جراء قصف صاروخي شنته جماعة الحوثي على محطة وقود في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الحوثيين استهدفوا محطة للمشتقات النفطية في منطقة جعدر بصاروخ باليستي، الأمر الذي أسفر أيضا عن احتراق عدد من السيارات.

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وأشار المركز إلى أن هذا الهجوم يأتي "انتقاما من أهالي مديرية عين بعد تحريرها وطرد الميليشيات الحوثية منها من قبل ألوية العمالقة الجنوبية".

هذا وقال تحالف دعم الشرعية باليمن، الأربعاء، إنه نفذ 19 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 11 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 90 عنصرا.

كما تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فجر لأربعاء، لهجوم شنه الحوثيون في محاولة لاستعادة تبة الفليحة وسلسلة جبال الردهة جنوب محافظة مأرب.

وكسرت قوات الجيش هجومًا آخر على سلسلة جبال الردهة شرق عقبة ملعاء، كما دمرت المدفعية عددا من الأطقم والآليات العسكرية أسفل العقبة كانت تتجهز للالتفاف على مواقع الجيش.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال التحالف إن عملية الاستجابة مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

 

 

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