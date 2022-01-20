أضبط الوقت والتاريخ وحِمل عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. لهذه الأسباب

تتوسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا في تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع تنفيذا لخطتها بتعميم تركيب هذه العدادات فى أنحاء الجمهورية لما لها من فائدة تعود على المواطن والدولة هلى حد سواء.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم حتى الآن تركيب مايقرب من 12 مليون عداد مسبوق الدفع..



ويستعرض صدى البلد، أهم التساؤلات التى يتسائل عنها عدد كبير من مستخدمي عداد الكهرباء مسبقة الدفع وأهمها ضبط الوقت والتاريخ في العداد مسبق الدفع وهل في حالة عدم الضبط الصحيح هناك مشكلة.



و أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ضبط الوقت والتاريخ بالعداد مسبوق الدفع له أهمية كبيرة وبدون هذا الضبط لا يتمكن المشترك من الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء حتى في عدم وجود رصيد مثل أيام الجمع من كل أسبوع والإجازات الرسمية والأعياد والفترة من 5 مساء إلى العاشرة صباحا.



وأضاف المصدر أنه ينصح جميع المشتركين من التأكد من ضبط التاريخ والوقت خاصة عند بداية كل شهر حيث يتم عودة قراءة استهلاك العداد للشريحة الأولي مرة اخري لحساب استهلاك شهر جديد.



وأوضح المصدر أنه عند اكتشاف المشترك عدم ضبط الوقت والتاريخ يقوم علي الفور بتقديم طلب لشركة التوزيع التابع لها لضبط الوقت والتاريخ وستقوم الشركة بإرسال فني يحمل "كارت مستر" وهو كارت مخصص لتفعيل العدادات وسيقوم بضبط الوقت والتاريخ وذلك حرصًا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.



وأشار إلى أنه في حالة اختلاف التاريخ والوقت بالعداد من الممكن أن يؤدي هذا إلى خطأ في حساب استهلاك الشرائح لأن حساب الاستهلاك يحسب عن طريق شرائح الاستهلاك وتبدأ يوم ١ في الشهر وتنتهي في أخر الشهر ليبدأ العداد حساب شهر جديد ويستمر هذا طوال أشهر السنة.

كما أنه عند إعادة ضبط التاريخ لا يتم معه ضبط الشريحة وبالتالي سيقوم العداد باستكمال باقي الشرائح خلال هذا الشهر كامل دون الرجوع للشرائح السابقة وسيتم ذلك مع بداية الشهر التالي.



وأكد المصدر أنه ينصح ضبط التاريخ والوقت في تاريخ وصول العداد إلى الشريحة الأولى حسب بداية الشهر في التاريخ الظاهر بالعداد وليس أول الشهر الحقيقي حتى يتم استكمال الشرائح مع العداد التاريخ الجديد الذي سيتم ضبطه.

وهناك تساؤل حول ظهور كلمة كارت "أحمال" علي شاشة العداد مسبق الدفع، وأوصح المصدر أن هذا يعني زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار.

وأشار إلي أن قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير وفى حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق ( للتنبيه ) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار.

وأشار أنه مع إستمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة ) وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.