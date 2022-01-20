عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أضبط الوقت والتاريخ وحِمل عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. لهذه الأسباب

صدى البلد

تتوسع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاليا في تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع تنفيذا لخطتها بتعميم تركيب هذه العدادات فى أنحاء الجمهورية لما لها من فائدة تعود على المواطن والدولة هلى حد سواء.

 

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم حتى الآن تركيب مايقرب من 12 مليون عداد مسبوق الدفع..


ويستعرض صدى البلد، أهم التساؤلات التى يتسائل عنها عدد كبير  من مستخدمي عداد الكهرباء مسبقة الدفع وأهمها  ضبط الوقت والتاريخ في العداد مسبق الدفع وهل في حالة عدم الضبط الصحيح هناك مشكلة.


و أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ضبط الوقت والتاريخ بالعداد مسبوق الدفع له أهمية كبيرة وبدون هذا الضبط لا يتمكن المشترك من الاستفادة من الأوقات الصديقة التي لا تنقطع فيها الكهرباء حتى في عدم وجود رصيد مثل أيام الجمع من كل أسبوع والإجازات الرسمية والأعياد والفترة من 5 مساء إلى العاشرة صباحا.


وأضاف المصدر أنه ينصح جميع المشتركين من التأكد من ضبط التاريخ والوقت خاصة عند بداية كل شهر حيث يتم عودة قراءة استهلاك العداد للشريحة الأولي مرة اخري لحساب استهلاك شهر جديد.


وأوضح المصدر أنه عند اكتشاف المشترك عدم ضبط الوقت والتاريخ يقوم علي الفور بتقديم طلب لشركة التوزيع التابع لها لضبط الوقت والتاريخ وستقوم الشركة بإرسال فني يحمل "كارت مستر" وهو كارت مخصص لتفعيل العدادات وسيقوم بضبط الوقت والتاريخ وذلك حرصًا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.


وأشار إلى أنه في حالة اختلاف التاريخ والوقت بالعداد من الممكن أن يؤدي هذا إلى خطأ في حساب استهلاك الشرائح لأن حساب الاستهلاك يحسب عن طريق شرائح الاستهلاك وتبدأ يوم ١ في الشهر وتنتهي في أخر الشهر ليبدأ العداد حساب شهر جديد ويستمر هذا طوال أشهر السنة.

 

كما  أنه عند إعادة ضبط التاريخ لا يتم معه ضبط الشريحة وبالتالي سيقوم العداد باستكمال باقي الشرائح خلال هذا الشهر كامل دون الرجوع للشرائح السابقة وسيتم ذلك مع بداية الشهر التالي.


وأكد المصدر أنه ينصح ضبط التاريخ والوقت في تاريخ وصول العداد إلى الشريحة الأولى حسب بداية الشهر في التاريخ الظاهر بالعداد وليس أول الشهر الحقيقي حتى يتم استكمال الشرائح مع العداد التاريخ الجديد الذي سيتم ضبطه.

 

وهناك تساؤل حول ظهور كلمة كارت "أحمال" علي شاشة العداد مسبق الدفع، وأوصح المصدر أن هذا يعني زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار.

 

وأشار إلي أن قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع  80 أمبير وفى حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق ( للتنبيه ) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار.

 

وأشار أنه مع إستمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار ٣ مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة ) وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

عداد الكهرباء مسبوق الدفع الكهرباء ضبط الوقت والتاريخ شرائح الاستهلاك العداد مسبق الدفع

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 20 يناير 2022

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي

بطلها لاعب أرسنال.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا فى أزمة مراهنات

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

ننشر أسماء المدارس الدولية الجديدة المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية

7 مزايا لـ المدارس الدولية المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

توجيهات رئاسية لتقليل الكثافات.. أستاذ فيروسات يحدد موعد تراجع الإصابات

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب سيارة بأسيوط

مرتضى منصور يعلن تكفل نادي الزمالك بعلاج أشرف قاسم

الكلام ده عيب.. شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي مع تريزيجيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

المتهم بقتل روان الحسيني يجرى المعاينة التصويرية في دسوق بكفر الشيخ|شاهد

فيديو

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

زيجات صلاح ذو الفقار وسر وفاته المفاجئة وقصة دخوله الفن بالصدفة "فيديو"

أجواء جماهيرية لـ مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام السودان |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ