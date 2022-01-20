تباين أداء مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، حديد عز، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز للتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11670 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2958 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13891 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4613 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2220 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3245 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 4723 نقطة.

