كايد جوردون: صلاح أفضل لاعب في العالم ووجوده في ليفربول يساعدني

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي "ليفربول" الإنجليزي كايد جوردون، أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح وزميله في الفريق هو أفضل لاعب على مستوى العالم حاليا.



وأوضح اللاعب الإنجليزي - في تصريح للموقع الرسمي لنادي "ليفربول" - أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، لقد ساعدني صلاح كثيرا خاصة وأنه يلعب في مركزي، إن مشاهدته تساعدني كثيرًا وتحفزني لفعل المزيد في التدريبات ومباريات كرة القدم.



وأضاف: إن " صلاح يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويسجل الأهداف من أي مكان، على الرغم من أنه يلعب على الجناح ولكنه يدخل إلى العمق ويشكل خطورة كبيرة على مرمى المنافسين، لذلك وجود محمد صلاح في ليفربول مفيد للغاية بالنسبة لي، ولا يمكن أن يكون هناك نموذج أفضل منه لمحاولة الاقتداء به".



ويبلغ جوردون من العمر 17 عامًا فقط، وكان جزءًا من معسكر ليفربول في فترة الإعداد للموسم الحالي ويتدرب منذ ذلك الحين مع الفريق الأول وشارك في 3 مباريات حتى الآن.