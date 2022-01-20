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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يجب الاستهانة به.. أحمد مجدي: المصريون أطلقوا على أوميكرون دور برد..فيديو

كورونا
كورونا

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن المصريين أطلقوا على متحور أوميكرون “دور برد”، معلقا، أنه لا بد من التعامل مع أي أعراض أكنها كورونا وفيه ناس بتتعامل وتستهون مع أهاليها ومع ولادها".

 

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “|بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه “ أرجوكم الموضوع أكبر بكتير أننا نتعامل معاه بهذا الاستهزاء ويجب أن يتم التعامل مع الأعراض بجدية كبيرة”.

 

على الجميع أن ينتبه

وتابع مقدم برنامج “بدون حظر”، أنه نتيجة التهاون والاستهتار بأعراض المرض، يمكن أن يعرض الأخرين لخطر الإصابة، لذا على الجميع أن ينتبه". 

 

صدى البلد أحمد مجدى إعلامي الإصابة ولادة

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