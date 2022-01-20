الشرطة الأوكرانية تتلقى بلاغا من مجهول بوجود متفجرات داخل مكتب الرئيس

ذكرت صحيفة “فيستي” الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الشرطة الأوكرانية تلقت رسالة من مجهول تفيد بـ "وضع قنابل" داخل مكتب الرئيس الأوكراني، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى بولندا.

وأفادت الصحيفة بأن “أحد عناصر الشرطة عند مدخل مكتب الرئيس الأوكراني قال للصحفيين، إن الدخول ممنوع بسبب بلاغ عن تلغيم المكتب”.

هذا وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد وصل، اليوم الخميس، إلى وارسو في زيارة إلى بولندا، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظيره البولندي، أندريه دودا، لمناقشة مجموعة كاملة من القضايا الملحة.



وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على مسؤولين أوكرانيين حاليين وسابقين، متهمين بالانخراط في أنشطة بتوجيه من روسيا، لزعزعة استقرار أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن العقوبات استهدفت عضوين من البرلمان الأوكراني وهم تاراس كوزاك، وأولييه فولوشين، ومسؤولين اثنين سابقين هما فلاديمير أولينيك، وفلاديمير سيفكوفيتش.

وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن الأشخاص الأربعة الذين استهدفتهم العقوبات كانوا يعملون بأمر من المخابرات الروسية ولعبوا دورا في الحملة الروسية لدعم الكرملين وتقويض سيادة الدول.