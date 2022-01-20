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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل أنواع الخضروات الشتوية لفقدان الوزن

صدى البلد

يتجاهل  الكثير الأنشطة البدنية بشكل أكبر خلال فصل الشتاء ، فإن الحصول على الكمية المناسبة من الطعام يمكن أن يعوض ذلك ويمكن أن يستمر في ممارسة فقدان الوزن

يجب على المرء أن يستفيد بشكل كبير من الأطعمة الشتوية ليبقى قويًا وصحيًا حتى عندما يصعب الخروج من البطانيات المريحة.

فيما يلي عدد قليل من الخضر الشتوية التي تساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن:

 

الفجل 

على الرغم من أن استخدامها محدود  ، إلا أن هذه الأوراق ليست أقل تغذية ولذيذة من خضروات الجذر الأبيض.

 تحتوي أوراق الفجل على كمية كبيرة من الألياف. لديها سعرات حرارية أقل 100 جرام من أوراق الفجل تحتوي فقط على 16 سعرة حرارية. مع كمية جيدة من الألياف وقليل من السعرات الحرارية ، تعتبر أوراق الفجل صديقة للغاية لعملية التمثيل الغذائي. مثل أوراق الخردل ، على الرغم من أن لها رائحة نفاذة غريبة ، يمكن طهيها بعدة طرق.

 

السبانخ

 هي واحدة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثير ، وهي تؤكل بأشكال مختلفة. 

سواء كان ذلك الحساء أو طبق من البطاطس أو الجبن أو حتى الفطائر المقلية ، فإن هذه الأوراق المدهشة تحتفظ بقيمتها الغذائية وتمررها إلى جسم الإنسان. 

بصرف النظر عن الكثير من الفوائد الصحية التي توفرها ، فإن السبانخ منخفضة السعرات الحرارية. 100 جرام من هذه الأوراق تحتوي على 23 سعرة حرارية ، و 99 مجم كالسيوم. ومن ثم ينصح بشدة للنساء وكبار السن.

 

أوراق الحلبة 
لا أحد يكره هذه الأوراق  ذات المذاق المر  حيث  تحتوي الحلبة كما يطلق عليها في اللغة الإنجليزية على عدد لا يحصى من العناصر الغذائية. يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومضاد قوي للأكسدة. تحتوي أوراق الحلبة الطازجة على حمض الأسكوربيك وبيتا كاروتين. إن تناول الميثي بكميات كبيرة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، ويحسن فقدان الوزن ، ويقلل من الالتهابات ، كما أنه مفيد لأولئك الذين يعانون من مضاعفات مرتبطة بالقلب وضغط الدم.

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