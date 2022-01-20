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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشوفان.. أفضل وجبة فطور لخفض الكوليسترول وتقوية القلب والمساعدة على فقدان الوزن

وجبة فطور : تخفض
وجبة فطور : تخفض الكوليسترول وتقوي القلب وتساعد على فقدان ال

الكوليسترول مفيد وسيء للجسم، يمكن للكوليسترول الجيد أن يقوي القلب ويجعل الإنسان أكثر صحة، يمكن للكوليسترول الضار أن يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن لوجبة فطور واحدة على وجه الخصوص أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.
 

يقول البعض أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، يمكن أن يمنح الشخص دفعة يحتاج إليها بشدة لبدء اليوم وتزويده بالوقود اللازم للوصول إلى الغداء، كل ما نعرفه هو أن الإفطار يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك. يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات الكوليسترول لديك.

هناك نوعان من الكوليسترول ، الكولسترول الجيد والكوليسترول الضار يُعرف الكوليسترول الجيد بالبروتين الدهني عالي الكثافة يُعرف الكوليسترول الضار بالبروتين الدهني منخفض الكثافة يساعد الكوليسترول الجيد على تقوية قلبك وتحسين صحتك من ناحية أخرى ، يؤدي الكوليسترول الضار إلى انسداد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السبب في أهمية الإفطار في كل هذا هو أن نظامك الغذائي هو أفضل طريقة لتعديل مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن تكون وجبة فطور معينة مفيدة للغاية - حبوب الشوفان.


يعتبر الشوفان وسيلة جيدة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم في عام 1998 ، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا حبوب الشوفان يعانون من انخفاض في نسبة الكوليسترول لديهم.

تم دعم ذلك من خلال دراسة عام 2019 أن الشوفان يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وجدت دراسة أخرى من نفس العام أن الحبوب التي تحتوي على الشوفان يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وتقوي عضلة القلب وتساعد على زيادة أحساس الشعور بالشبع لذلك تساعد على التخلص من الوزن الزائد بسهولة ، ولكن فقط إذا كانت تشكل جزءًا من نظام غذائي متوازن ست كل الحبوب التي تحتوي على الشوفان هي نفسها.

سيحتوي بعضها على نسبة سكر أكثر أو أقل وبالتالي تكون فعالة أو أكثر أو أقل في تقليل الكوليسترول يمكن استخدام الأطعمة الأخرى أيضًا لخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتشمل هذه الفاكهة والخضروات غير النشوية بما في ذلك الهليون والطماطم والفلفل والقرنبيط أيضًا استخدام التوت الأسود والتوت لذا قلل أيضًا من كمية اللحوم التي تتناولها.

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