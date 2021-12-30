كوب من عصير البصل يحميك ممن أمراض القلب والكوليسترول

فوائد صحية غير متوقعه لتناول كوب من عصير البصل لصحتك فيساعد تناول 100 مل من عصير البصل يوميًا لمدة ثمانية أسابيع في التقليل من محيط الخصر ومستويات الكوليسترول السيئ إليك فوائد صحية اخرى

1. يزيد من عدد الحيوانات المنوية

يتمتع عصير البصل بخاصية مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في حماية صحة الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

بالإضافة إلى ذلك ، يعمل عصير البصل أيضًا على تحسين تدفق الدم في الخصية ويعزز إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الذكور عن طريق تعزيز إنتاج الهرمون اللوتيني

2. يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

قد يساعد عصير البصل في تقليل علامات الالتهابات التي تسببها السمنة والتي قد تؤدي إلى أمراض القلب. يعمل كمضاد ممتاز للتجلط وقد يساعد في منع تصلب الشرايين والحماية من أمراض القلب. قد يساعد عصير البصل أيضًا في خفض مستويات الهوموسيستين وبالتالي قد يمنع التطور المبكر لمشاكل القلب.

3. يعالج التهابات العين

وفقًا لدراسة ، فإن عصير البصل له تأثيرات كبيرة على فلورا العين وقد يساعد في علاج التهابات العين الشائعة والتهاب الجفن والتهاب الملتحمة.

قد تساعد المركبات المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات الموجودة في عصير البصل في منع نمو المكورات العقدية الرئوية والمكورات العنقودية الذهبية التي تعد من مسببات الأمراض الشائعة في العين. يمكن وضع عصير البصل بسهولة على شكل قطرات للعين لعلاج التهابات العين.

4. يعالج مرض السكري

وفقا لدراسة ، عصير البصل لديه إمكانات سكر الدم بسبب وجود الكيرسيتين ومضادات الأكسدة الأخرى. يمكن أن يساعد استهلاك العصير في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام بنسبة 50 في المائة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. أيضا ، عصير البصل لديه القدرة على تجديد خلايا بيتا في البنكرياس ، وهو سبب مرض السكري من النوع الأول الذي يؤدي فيه تلف خلايا البنكرياس إلى عدم كفاية إنتاج الأنسولين.

5. يقلل من وجع الأذن

ألم الأذن شائع عند الأطفال. بحثت دراسة في فائدة صب قطرات البصل الدافئ في قناة الأذن للتخفيف من آلام الأذن. قد يكون هذا بسبب وجود الزيوت الأساسية في البصل. أفضل طريقة لاستخدام البصل لألم الأذن هي طهيه بالبخار أو خبزه ، ثم استخراج عصيره وإعطائه دافئًا في الأذن المصابة.