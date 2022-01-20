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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان يهنئ أسماء علاء الدين لصدور كتابها الجديد

مصطفى شعبان - أسماء
مصطفى شعبان - أسماء علاء الدين

حرص النجم مصطفى شعبان على تهنئة الكاتبة أسماء علاء الدين، لصدور كتابها الجديد الذي يحمل اسم «لا تخبري الرجل بكل شيء»، والمنتظر صدوره خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الجاري 2022. 

ونشر مصطفى شعبان -عبر حسابه الشخصي على فيسبوك- صورة غلاف الكتاب موجهًا التهنئة لـ أسماء علاء الدين، قائلًا: «مبروك». 

مصطفى شعبان يهنئ أسماء علاء الدين على كتابها الجديد

مسلسل دايما عامر لـ مصطفى شعبان 

من جهة أخرى، قال الفنان مصطفى شعبان إن مسلسله الجديد «دايما عامر»، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل يظهر فيه بشكل مختلف وعكس ما قدمها من قبل على الشاشة الفضية.

وأضاف شعبان فى لقاء ببرنامج “et بالعربى” : سعيد بالعودة مرة اخرى بالتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعد غياب 7 سنوات منذ تقديم مسلسل “مزاج الخير”.

وأوضح : "أن هناك حالة من الكيمياء بينى وبين المخرج مجدى الهوارى وأتمنى أن نحقق فى العمل الجديد نفس النجاح الذى حققناه فى الأعمال السابقة.

هنا الزاهد ومصطفى شعبان 

رشحت الجهة المنتجة لمسلسل ""دايمًا عامر" الفنانة هنا الزاهد للمشاركة في بطولة المسلسل  مع مصطفى شعبان، المقرر عرضه في سباق رمضان 2022.

ولم تستقر الزاهد على قبول الدور أو رفضه ، خاصة في ظل انشغالها الفترة الماضية بالعديد من الأعمال وهو ما لم يتح الفرصة لها لكي تأخذ قرارها الأخير.

لبلبة وصلاح عبد الله أحدث المنضمين

انضم النجمان لبلبة وصلاح عبد الله إلى بطولة مسلسل النجم مصطفى شعبان الجديد "دايمًا عامر"، إخراج مجدى الهوارى، والذى سيبدأ تصوير أولى مشاهده يوم 25 ديسمبر الجارى، ويواصل المخرج مجدى الهوارى اختيار النجوم المشاركين في العمل بجانب النجم مصطفى شعبان، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرار على باقى الفنانين.

وتعاون مصطفى شعبان مع المخرج مجدى الهوارى للمرة الأولى في فيلم "الوتر" الذى تم عرضه عام 2010، من تأليف محمد ناير، وشارك في بطولته غادة عادل، أروى جودة، أحمد السعدنى، سوسن بدر، أشرف زكى، فاطمة ناصر، محمد محمود، سعيد الصالح، وائل سامى، على حسنين.

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