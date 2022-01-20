سقوط قتلى وانهيار مئات المباني.. انفجار هائل يهز دولة أفريقية

دمر انفجار في المنطقة الغربية الريفية بـ غانا، اليوم الخميس، مئات المباني وقتل عددا غير معروف من السكان عندما اصطدمت شاحنة تحمل متفجرات في منجم ذهب بدراجة نارية.

وحسب “رويترز” أظهرت مقاطع فيديو موقعا كبيرا لانفجار مشتعل حيث تحولت المباني إلى أكوام من الخشب والطوب والمعدن الملتوي.

في أحد مقاطع الفيديو، شوهدت جثتان مفتوحتان على الأرض ومغطاة بالغبار، وأظهرت صورة نشرها أحد أعضاء المجلس المحلي حفرة عميقة في مركز الانفجار، بينما كان المتفرجون يحدقون من حافته.

وقال سيجي ساجي أميدونو، نائب المدير العام للمنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن 500 مبنى دمرت.

وقال مسؤول طوارئ إقليمي لوسائل إعلام محلية إنه شاهد 10 جثث.

وقالت الشرطة في بيان “نصحت الجماهير بالانتقال من المنطقة إلى البلدات المجاورة حفاظا على سلامتهم بينما تجري جهود التعافي”.

وقالت الشرطة إنه طُلب من البلدات المجاورة فتح أماكن عامة بما في ذلك الفصول الدراسية والكنائس للناجين.

وأكد متحدث باسم كينروس، مكان وقوع الحادث، قائلا إنه وقع على بعد 140 كيلومترا (87 ميلا) من المنجم.

وقالت الشرطة في البداية إن المتفجرات كانت متجهة من منجم تاركوا للذهب الذي تديره جولد فيلدز ومقرها جوهانسبرج.

وغرد رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، على “تويتر” أنه أُبلغ بالحادث وأكد وقوع وفيات.

وقال “إنه حقاً .. حادث مأساوي، وأتقدم نيابة عن الحكومة بأحر التعازي لأسر القتلى”.