الرئيس التونسي: لا نية لتركيع القضاء أو التدخل في عمله

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا نية لتركيع القضاء أو التدخل فيه، ولكن لن يتم ترك الشعب التونسي أمام كل من يتاجر بحقوقهم.

وقال قيس سعيد - خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج اليوم/ الخميس / - إن الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى، موضحا تمسّكه بتطبيق القانون على الجميع ورفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة ممّن يريدون ضرب الدولة.

في سياق آخر، أكد الرئيس التونسي، ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التفريط في أي شبر منها، ووضع حدّ لكل مظاهر الاستيلاء عليها من أي طرف كان ، وانهاء ممارسات توزيعها بناء على انتماءات حزبية وسياسية وعائلية.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد مع نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة ومحمد الرقيق، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في قصر قرطاج ، اليوم الخميس .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد التقي نجلاء بودن رمضان، لمناقشة عدد من الملفات في مقدمتها ملف القضاء، وتطرق اللقاء إلى الملفات الجاهزة لعرضها على مجلس الوزراء، وخاصة ملف القضاء ومبدأ التمسّك باحترام الحقوق والحريات في تونس.