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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيدة الأولى لكوريا تلتقي مع متخصصي ترويج الثقافة الكورية في مصر

السيدة الأولى لكوريا
السيدة الأولى لكوريا

عقدت السيدة الأولى لجمهورية كوريا كيم جونج سوك لقاء مع متخصصي ترويج الثقافة الكورية في مصر بعنوان "الثقافة الكورية بلون النيل" وذلك تشجيعا لأنشطة فريق المراسلين الفخريين المصريين لكوريا نت.

التقت السيدة الأولى جمهورية كوريا كيم جونج سوك خلال زيارتها الرسمية لمصر مع متخصصين ترويج الثقافة الكورية المصريين تشجيعا لنشاطاتهم وذلك يوم الخميس الموافق 20 يناير ظهراً بفندق سانت ريجيس بالقاهرة.

عقد اللقاء تحت عنوان "الثقافة الكورية بلون النيل" والذي نظمته الوكالة الوطنية لترويج الثقافة الكورية  بمشاركة عشر من المراسلين الفخريين والمؤثرين(إنفلونسر ’كي‘) لموقع كوريا نت والفائزين في مسابقة صور الهانجول التي نظمها المتحف الوطني الكوري للهانجول.

جدير بالذكر إن موقع كوريا نت معني بنشر الأخبار المتعلقة بكوريا والترويج لها في جميع أنحاء العالم بتسع لغات (الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والألمانية والفرنسية والروسية والفيتنامية).

من ضمن 3432 مراسل من 105 دولة حول العالم، هناك 351 مراسل فخري مصري، وتأتي مصر في المرتبة الثانية من حيث أكبر عدد مراسلين فخريين لموقع كوريا نت بعد المكسيك البالغ عدد مراسليها 553 مراسل.

أما المؤثرون(إنفلونسر ’كي‘) الذين ينتجون مقاطع فيديو ذات صلة بكوريا ويروجون لها فإن 38 شخصا من بين 1224 شخصا من 76 دولة هم مواطنون مصريون.


وقالت السيدة الأولى جمهورية كوريا كيم جونج سوك، "لقد بدأت كل طرق العالم من نظرة وفضول للكشف عن هنا وهناك"، مشيدةً بأنه "أنا أعرف أن أنظاركم تجاه كوريا والكوريين والتي تمتلئ بالحب والحنان تربط بين مصر وكوريا".

وأشارت إلى أن اللقاء الأول لها مع المراسلين الفخريين لكوريا نت كان في عام 2019، حيث عبرت عن أمآلها وأمانيها للمراسلين، "أتمنى أن تنشروا رسالة الأمل التي أرسلتها كوريا إلى جميع أنحاء العالم مثل زهرة الهندباء التي تنشر عددا لا يحصى من البذور وتزهر أينما وجدت" وعبرت عن شكرها لهم " أنتم تغرزون البذور التي تتفتح زهورها وتضيء حرف "كي" الذي يرمز إلى كوريا".

بعد أن سمعت السيدة الأولى جمهورية كوريا كيم جونج سوك عن الأنشطة التي قام بها متخصصي ترويج الثقافة الكورية، قالت إن "الكوريون يحتفلون برأس السنة مرتين في العام" وقامت بتحية السنة القمرية الجديدة، قائلةً "سنة جديدة سعيدة"، مقدمةً هدية من مجموعة الألعاب التقليدية مثل لعبة ’جيكي‘ ولعبة ’اليوت‘، موضحةً "كوريا لديها أكثر من لعبة الحبار، هناك أيضا لعبة ’اليوت‘ والتي تحتاج إلى جمع الحكمة لتصل إلي الهدف"،  واضافت "يمكن أن تصل إلى الهدف وحدك أو نصل له جميعا معا".

في هذا اللقاء، ذكرت آلاء عاطف، التي تم اختيارها كأفضل مراسلة فخرية لموقع كوريا نت العام الماضي ذكرى مميزة قائلةً "لقد زرت كوريا لحضور حفل توزيع جوائز المراسلين الفخريين وتجولت وأنا ارتدي الهانبوك في قصر كيونج بوك، الذي رأيته فقط في الصور" . قالت الأختان التوأم سلوى وإسراء الزيني، اللتان تعملان كمراسلين فخريين لموقع كوريا نت منذ 2016 ، "لقد سعدنا أن السيدة الاولى ذكرت مقالنا الذي كتبناه في فيديو كلمتها الترحيبية في حفل تدشين فريق المراسلين الفخريين.

قالت ندى طاهر محمود، التي كتبت مقالاً في كتاب ’الكيمتشي الذي يتحاكى به العالم‘ والذي أًصدرته الوكالة الوطنية لترويج الثقافة الكورية، "مع تزايد الاهتمام بالكيمتشي في المنطقة العربية، طورت وصفة الكيمتشي ليناسب الأذواق العربية حتى يتمكن العرب من صنع الكيمتشي بأنفسهم.

قالت نسمة الموصلي(معلمة رسم)، الحائزة على الجائزة الكبرى من بين 3414 عملاً تم عرضها في معرض صور الهانجول (الأبجدية الكورية) الذي أقامه متحف الهانجول الوطني العام الماضي، "كنت أبحث عن مادة فريدة تعبر عن جمال الهانجول، وقد لبست حجاباً مزيناً بالهانجول والتقطت صورة شخصية لذلك"، وكتبت المراسلة الفخرية جهاد ضياء علي عبارة "الثقافة الكورية بلون النيل" بالخط الكوري والعربي جنباً إلى جنب وقدمتها للسيدة الأولى كيم جونج سوك.

وعلى الجانب الآخر، شاهدت السيدة الأولى جمهورية كوريا كيم جونج سوك معرضاً مكوناً من 6 أعمالاً مصرية متميزة مشاركة في ’مسابقة توك توك كوريا لعام 2021‘ وهي مسابقة دولية للمحتوى الكوري أقيمت العام الماضي .

 

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