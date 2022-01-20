أسرار الملوك والملكات في مصر القديمة.. جديد حسين عبدالبصير بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، كتاب "أسرار الملوك والملكات في مصر القديمة" للكاتب وعالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.



ويعرض حسين عبد البصير في كتابه الجديد قصص أهم الملوك والملكات في العصر الفرعوني ومصر القديمة، وذلك بداية من عصر الأسرات المبكرة والدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى والانتقال الثاني، و عصر الدولة الحديثة، عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر، وأخيرا العصر البلطمي.

ويحكي الكاتب العديد من قصص حيواتهم وتواريخهم وماذا الذي قدموه لمصر، ويبين الكتاب كيف أن مصر هي بلد الحضارة ومهد التاريخ وكيف أنها ثرية بآثارها وتاريخها.

ورتب "عبد البصير" سيرة الملوك والملكات على حسب التسلسل الزمني لفترة وتاريخ كل واحد منهم، كما أوضح بشكل مفصل خط سير حياتهم وكيف بدأوا وكيف حكموا وكيف كانت أوضاعهم في هذه الفترة من الزمن.

مسيرة طويلة



الجدير بالذكر أن الدكتور حسين عبد البصير هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حاصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشغل الآن منصب مدير متحف الآثار بجامعة الأسكندرية، والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية. وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص المشهورة في مجال الآثار عالميًا ومحليًا.

صدر له العديد من الأعمال الأدبية والبحثية منها «البحث عن خنوم» و«الأحمر العجوز» و«الحب فى طوكيو» و«ثلوج كانازاوا»» و«ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة» و«أسرار الآثار.. توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات» و«أسرار الفراعنة» و«عظمة مصر الفرعونية».