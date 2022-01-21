هنيئا لنا.. تركي ال الشيخ يعلق بعد توثيق أعمال محمد عبده بتقنية الهولوجرام

عبر المستشار تركي ال الشيخ عن سعادته ب‏دخول فنان العرب محمد عبده موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول حدث في العالم يقدم خمس شخصيات بتقنية الهولوجرام في عرض واحد خلال حفله ضمن فعاليات موسم الرياض.



وكتب ال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر "‏اتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام سيدي ولي العهد حفظه الله الذي لولا دعمه وتوجيهه لم يتم توثيق مسيرة فنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوجرام ل ١٠٠ اغنيه من مسيرته الفنيه ...هنيئا لنا كسعوديين بهذا الدعم والتوثيق لفننا ❤️🇸🇦".



حرص المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- على مفاجأة فنان العرب محمد عبده ، خلال حفل الأخير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، امس الخميس 20 يناير.



وصعد تركي آل الشيخ على المسرح، إلى جوار محمد عبده وعانقه عناقًا شديدًا، وقدم له عدد من البورتريهات، ثم داعبه تركي قائلًا: «يقول لي كلمات مو مفهومة شكلها من تحت الحزام».