سعفان: نتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في وزارة القوى العاملة يوميا

وزير القوي العاملة :

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا المتحور "أوميكرون"، والالتزام بارتداء الكمامات والحصول علي اللقاحات لضمان سلامة جميع العاملين بالوزارة والمواطنين متلقي الخدمة .

وشدد وزير القوي العاملة علي ضرورة توفير المطهرات، والاهتمام بالتطهير والتعقيم اليومي لجميع أدوار الوزارة ، ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة .

ويتابع الوزير إجراءات التعقيم والتطهير والرش لجميع إدوار وغرف الوزارة كل 24 ساعة، فضلا عن جميع المركبات التى تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة يوميا منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وأصدر الوزير تعليمات لجميع إدارات الوزارة بضرورة التباعد بين العاملين، ومنع الازدحام مع التوسع في استخدام التحول الرقمي لتقديم خدمات القوي العاملة للمواطنين من أجل تقليل الحركة والانتقال.

كما أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم إرسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

كما تضمنت التعليمات التأكد من حصول العاملين ومتلقي الخدمة على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

وأشار الوزير إلي أن العاملين بالوزارة ومديرياتها التابعة لها قاموا بتلقي اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان .

وأوضح سعفان أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة وصحة العاملين وأسرهم والمواطنين منعا لانتشار ومواجهة وباء فيروس كورونا المتحور.