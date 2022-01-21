الحرارة تسجل صفر.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وصقيع على سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفئ على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون حالة الطقس اليوم ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد حالة الطقس اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال حالة الطقس اليوم، تكون في المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 07

دمنهور 16 08

بلطيم 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 07

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 12 01

نويبع 17 10

طابا 15 10

كاترين 06 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 15 03

بني سويف 15 03

المنيا 15 03

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 06

أسوان 20 06

إدفو 21 07

أبوسمبل 20 07

الوادي الجديد 21 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11

