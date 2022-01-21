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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 21- 1-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21-1- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن محافظات الصعيد تشهد انخفاضا شديدا فى الحرارة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، حيث يستمر الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

صقيع ورياح شديدة
وبحسب بيان هيئة الأرصاد، حول تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون الأجواء ليلا شديدة البرودة على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكون الثلوج على مرتفعات سيناء.

ويشهد طقس الـ 6 أيام القادمة، نشاط للرياح على بعض المناطق بالجمهورية، مما يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

أمطار بعدة مناطق
وحول فرص سقوط الأمطار خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، وتحديدا الفترة من غدا الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، تكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما عن  تحذيرات الشبورة المائية خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، يظل نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق خلال أيام الجمعة والسبت المقبلين بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة وأيضا مناطق مدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة
وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 16 إلى 15 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 20 إلى 18 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 16 إلى 15 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 17 درجة

وخلال ساعات الليل، تكون درجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 8 إلى 7 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 9 إلى 8 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 13 إلى 12 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 7 إلى 8 درجة.

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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