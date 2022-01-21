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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. فتاة بلجيكية بريطانية تفوز بلقب أصغر طيارة تحلق حول العالم

أصغر امرأة تطير بمفردها
أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

عرضت قناة " العربية" تقريرًا عن فتاة بلجيكية تفوز بلقب أصغر طيارة تحلق حول العالم.

 

وأفاد التقرير ، أنه وسط ترحيب حار من أصدقائها وصحافيين هبطت طائرة الفتاة زارا رذرفورد (19عامًا) في مطار غرب بلجيكا بعد 155 يومًا من إقلاعها وتحليقها فوق 41 دولة بمسافة تجاوزت 52 ألف كم لتصبح أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم.

 

وأضاف التقرير، أنها أول شخص يفعل ذلك في طائرة خفيفة الوزن.

 

وقالت الفتاة عبر التقرير: "إنه حقًا شيئًا جنوني واعتقد انني لم اتداراك الأمر بعد ، أعني عندما 
وصلت إلى هنا كنت أبكي فقط أحالو أن اتخيل ماسيكون عليه الوضع أخيرًا في المنزل بعد 5 أشهر وبالرغم من أن هذه الرحلة لم تكن سهلة مع ذلك أنا سعيدة للغاية ".


وذكر التقرير ، أن زارا التي تحمل الجنسيتين البريطانية والبلجيكية، كان من المفترض أن تستغرق
رحلتها 3 أشهر بدلًا من خمسة أشهر، لكن سوء الأحوال الجوية ومشكلات التأشيرات حال دون تحليقها لأسابيع عدة متتالية.


فتاة بلجيكية بريطانية تفوز بلقب أصغر طيّارة تحلّق حول العالم - YouTube

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