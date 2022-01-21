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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا موعد انكسار الموجة الباردة في السعودية

ارشيفي
ارشيفي

توقع خبير الطقس والمناخ السعودي ، عبد العزيز بن محمد الحصيني، موعد انكسار موجة البرد القوية التي شهدتها معظم مناطق السعودية.

وذكر "الحصيني" أن هذه الموجة ستنكسر حدتها، الإثنين المقبل، وسيطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة في الليل والصباح الباكر على معظم المناطق.

وأشار  إلى أن درجات الحرارة، فجر اليوم (الجمعة)، كانت باردة إلى باردة جدًا على معظم مناطق المملكة، وتميل إلى البرودة في مكة المكرمة على مدار اليوم.

وبين أن القريات سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم بمعدل 5 درجات مئوية تحت الصفر، فيما بلغت أعلى درجات الحرارة في المملكة بجازان، وتصل إلى 22 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تسجل صفرا ودون الصفر في بعض الأوقات، فيما تقترب درجة الحرارة في المنطقة الوسطى من الصفر.

 

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