عندها القلب والسكر.. زينة تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، عن إصابه والدتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت زينة، فى فيديو نشرته عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام": “والدتي مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وهو ده سبب اني مش بظهر كتير الفترة الأخيرة لإني مشغولة معاها بإجراء التحاليل الطبية اللازمة وللاطمئنان على استقرار حالتها خلال فترة العلاج”.

وتابعت: "أنتوا عارفين أنا بخاف من كورونا أد إيه، مش بخاف علشان نفسى بس، بخاف علشان ولادى كمان".

وأكدت: "أمي مش بتخرج من البيت خالص، بس الحمد لله، دى جت غلطة من أخويا، المرض وحش قوي وبيخليك قلقان".

واختتمت: "أطالب جمهوري بالدعاء لها فوالدتي تعاني من أمراض القلب والسكر، ربنا يشفيها ويشفى كل مريض.. وأنا مفتقداكو جدا، ومفتقده إنى أنزل فيديوهات وصور عليها أغانى".

اخر أعمال زينة

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

مازحت الفنانة زينة، جمهورها بفيديو كوميدي جديد، نشرته من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت زينة في الفيديو وهي تؤدى مشهد متداول بطريقة ساخرة، وكتبت معلقة: "يعني مفيش سمعان كلام".

شاركت الفنانة زينة، جمهورها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تصدقها بخروفين بعد أصابتها وأولادها ببرد شديد.

وعلقت: “داوا مرضاكم بالصدقة.. وخير الصدقة الإطعام”.

نشرت الفنانة زينة فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام " بخاصية " الأستوري " تحذر فيها جمهورها من شدة البرد.

وعلقت زينة قائلة " يارب أشفينا أنا وولادي وأمي وأشفي كل مريض ، أول مرة أسخن بالشكل دة من وأنا طفلة خلوا بالكم الموضوع مش هزار".

شاركت الفنانة زينة، جمهورها صورة جديدة عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت زينة بأطلالة جذابة مختلفة بمكياج بسيط يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي أعجاب متابعيها .