الصحة: رابط جديد في حال تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إمكانية تسجيل شكوي للمواطنين الذين تواجههم مشكلة في تلقي رسالة تحديد موعد تلقي لقاح فيروس كورونا، من خلال الرابط التالي:-



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaDx5HL2mNKXXJGmPWTrD_F5l_J2VbNmOir4UvIOEI85L_Hg/viewform

وذلك من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".