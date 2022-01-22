أكلات الخليج .. طريقة عمل المربين الكويتي

المربين الكويتي هو طبق شهير ومحبوب للغاية، يحتوي على المزيد من طبقات الأرز والجمبري، حيث يحظى الجمبري بشعبية في الكويت حيث يوجد في الخليج.

المربين الكويتي

يقدم المربين الكويتي بنكهة البصل المقلي والكركم والكزبرة والليمون المجفف، والنتيجة هي مزيج لذيذ من النكهات، ويمكنك تقديم هذا الطبق مع مخلل اللفت وسلطة بسيطة.

مقادير المربين الكويتي

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 بصلة كبيرة مقطعة طوليا

1 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1/2 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

1 1 ب جمبري مقشر منزوع النضج

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 طماطم كبيرة مقطعة إلى شرائح سميكة

2 ملاعق صغيرة ملح

2 كوب ماء

2 كوب أرز بسمتي

1/8 كوب زيت زيتون

1 بصلة صفراء ، مقطعة إلى شرائح رقيقة بالطول

1/4 ملعقة صغيرة هيل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة لومي مجفف أسود مبشور

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق كاري

1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/4 كوب كزبرة طازجة مفرومة

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 1 رطل من الروبيان المقشر منزوع العرق

طريقة عمل المربين الكويتي

1- سخني الزيت على نار متوسطة.

2- يُضاف البصل المقطع ويُقلى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

3- يضاف الثوم ومزيج البهارات والفلفل.

4- أضف 1 رطل من الجمبري وشرائح الطماطم

5- يُطهى لمدة 10 دقائق على نار متوسطة

6- أضف الماء والملح واتركه حتى الغليان.

7- يُضاف الأرز (المغسول والمصفى) ويُحرّك المزيج معًا

8- خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة حتى يتم امتصاص الماء.

(يمكنك عمل الطبقة العلوية أثناء طهي الأرز ، ثم ارفعيها عن النار واتركيها جانبًا).

9- نقلي البصل في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً

10- نضيف البهارات والكزبرة المقطعة والليمون المبشور ومزيج الثوم المهروس ويقلبوا معا.

11- يُضاف باقي الجمبري ويُقلى حتى ينضج تمامًا.

12- نضع مزيج الأرز على طبق ثم نسكب فوقه المزيج بالملعقة.

13- سخني زيت الزيتون واقلي البصل حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.