أكلات الخليج.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا

تعد الجبنة الريكوتا من أفضل أنواع الجبن التى يحبها الجميع ويتم إعدادها في دول الخليج بطريقة مختلفة.

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الريكوتا بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الجبنة الريكوتا

2 لتر لبن طبيعى كامل الدسم

6 ملعقة كبيرة خل أبيض

زيت زيتون



طريقة عمل الجبنة الريكوتا

* ضعى اللبن على النار حتى الغليان ثم إتركيه ليهدأ لمدة 2 دقيقة

* أضيفى الخل وقلبى و إتركى الجبنة حتى تتكثف ثم احفظيها بالثلاجة واستخدميها طازجة

* أضيفى زيت زيتون عند تقديم الجبنة الريكوتا وملح حسب الرغبة.