عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل جبنة مثلثات في المنزل

طريقة عمل جبنة مثلثات
طريقة عمل جبنة مثلثات

جبنة مثلثات من أكثر أنواع الجبن التي يفضلها الأطفال، وتحرص العديد من الأمهات على تقديمها للأطفال لاختوائها على الكثير من الفيتامينات والمغذيات التي يحاتجها الجسم، وتساعد على صحة العظام ونمو الأطفال.

ولكن الكثير منهن يفضلن إعداد جبنة مثلثات في المنزل للحفاظ على صحة اسرتها، وإليك ابرز الطرق المختلفة لإعداد جبنة مثلثات.

 

txt

مشهورة في المطبخ الجزائري .. طريقة عمل جريوش

txt

طريقة عمل سلطة فتوش اللبنانية

 

1- طريقة تحضير جبنة مثلثات في المنزل

مقادير جبنة مثلثات
2 كوب لبن 

نصف كوب زيت 

نصف كوب زبدة 

نصف كوب جبنة بيضاء 

2 ملعقة كبيرة خل 

1 ملعقة صغيرة ملح 

نصف كوب دقيق 

طريقة تحضير جبنة مثلثات
1- يضرب في الخلاط اللبن والزبدة والزيت والدقيق والجبنة والملح والخل

2- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يغلظ القوام

3- ضيفي الخليط في إناء مدور مفروش بورق النايلون

4- تترك حتى تتماسك في الثلاجة

2- زي السوبر ماركت.. عمل جبنة مثلثات

مقادير جبنة مثلثات
كوب لبن 

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة دقيق 

ملعقة كبيرة خل 

رشة ملح 

طريقة تحضير جبنة مثلثات
1- فى الخلاط اللبن والزيت والخل والدقيق

2- ضعي الخليط فى طاسة على النار ويقلب

3- ضيفي رشة ملح ويقلب حتى يغلظ القوام ويصب فى علبة مدورة

4- توضع فى الثلاجة لمدة يوم حتى تتماسك ثم تقطع مثلثات وتستخدم

3- مقادير جبنة مثلثات في المنزل

مقادير جبنة مثلثات
كوب لبن بودرة 

ربع كيلو جبنة قريش 

نصف كوب زبدة 

3 قطعة جبنة مثلثات 

طريقة تحضير جبنة مثلثات
1- اخلطص الجبنة القريش والزبدة ثم يضاف الجبنة المثلثات واللبن البودرة

2- قلبي الخليط على النار حتى الغليان ثم يوضع فى قالب مدور ويترك بالثلاجة لمدة ليلة ويقطع مثلثات ويقدم

وصفة أخرى

مقادير معجنات بالجبنة المثلثات
3 كوب دقيق 

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

ربع كوب زيت زيتون 

ماء  للعجن

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ملعقة كبيرة خميرة فورية 

رشة ملح 

5 جبنة مثلثات 

بيضة 

فانيليا 

سمسم 

حبة البركة 

طريقة تحضير معجنات بالجبنة المثلثات
1- يخلط الزيت والخميرة والبيكنج بودر واللبن البودرة والجبنة المثلثات والملح

2- يضاف من نصف كوب إلى كوب ماء ويقلب الخليط

3- يضاف الدقيق ويقلب ويضاف الماء عند الحاجة حتى الحصول على عجينة

4- تقطع العجينة كرات وتترك لتتخمر

5- تشكل أصابع وتبطط بالنشابة ويشكل الطرف بالسكينة ويلف كالوردة

6- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويرش بالسمسم وحبة البركة

7- يوضع فى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج ويقدم

جبنة مثلثات طريقة تحضير جبنة مثلثات في المنزل زي السوبر ماركت عمل جبنة مثلثات مقادير جبنة مثلثات في المنزل طريقة عمل جبنة مثلثات

ترشيحاتنا

السفير البريطاني بالقاهرة: أشكر أبو العينين وأنتظر لقاء السيسي وجونسون

لبنان.. المحكمة العسكرية تستدعي سمير جعجع في أحداث الطيونة

أحمد مجدي: منحاز لكلمة النائب محمد أبو العينين عن حقوق مصر التاريخية بنهر النيل

المجتمع الأوروبي الشريك الأقرب لمصر.. أحمد مجدي يكشف تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين بعدد من السفراء

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

مصر تشهد عهدا جديدا.. كلمة النائب محمد أبو العينين أمام سفراء العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

صدمة لـ ليفربول .. محمد صلاح مهدد بالغياب 8 مباريات

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

ينافس الخطيب .. محامي توفيق عكاشة يترشح لرئاسة الأهلي

ملامح أكل العيش.. ننشر الصور الأولى لضحايا حادث الدائري الاوسطي

بصمة كيروش .. قفزة هائلة لـ منتخب مصر في تصنيف الفيفا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد نقله للمستشفى

بيان عاجل من رابطة الأندية يخص أصحاب الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

فيديو

بعد حادث بشرى .. شاهد أقوى حوادث تعرض لها المشاهير "فيديو"

العاصفة الفرنسية تقترب من بريطانيا .. وتحذيرات من فيضانات مدمرة |فيديو

القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين بتنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

عبد المعطى أحمد يكتب: قناعة الرسول وزهده

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ