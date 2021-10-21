طريقة عمل جبنة مثلثات في المنزل

جبنة مثلثات من أكثر أنواع الجبن التي يفضلها الأطفال، وتحرص العديد من الأمهات على تقديمها للأطفال لاختوائها على الكثير من الفيتامينات والمغذيات التي يحاتجها الجسم، وتساعد على صحة العظام ونمو الأطفال.

ولكن الكثير منهن يفضلن إعداد جبنة مثلثات في المنزل للحفاظ على صحة اسرتها، وإليك ابرز الطرق المختلفة لإعداد جبنة مثلثات.

1- طريقة تحضير جبنة مثلثات في المنزل

مقادير جبنة مثلثات

2 كوب لبن

نصف كوب زيت

نصف كوب زبدة

نصف كوب جبنة بيضاء

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب دقيق

طريقة تحضير جبنة مثلثات

1- يضرب في الخلاط اللبن والزبدة والزيت والدقيق والجبنة والملح والخل

2- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يغلظ القوام

3- ضيفي الخليط في إناء مدور مفروش بورق النايلون

4- تترك حتى تتماسك في الثلاجة

2- زي السوبر ماركت.. عمل جبنة مثلثات

مقادير جبنة مثلثات

كوب لبن

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة خل

رشة ملح

طريقة تحضير جبنة مثلثات

1- فى الخلاط اللبن والزيت والخل والدقيق

2- ضعي الخليط فى طاسة على النار ويقلب

3- ضيفي رشة ملح ويقلب حتى يغلظ القوام ويصب فى علبة مدورة

4- توضع فى الثلاجة لمدة يوم حتى تتماسك ثم تقطع مثلثات وتستخدم

3- مقادير جبنة مثلثات في المنزل

مقادير جبنة مثلثات

كوب لبن بودرة

ربع كيلو جبنة قريش

نصف كوب زبدة

3 قطعة جبنة مثلثات

طريقة تحضير جبنة مثلثات

1- اخلطص الجبنة القريش والزبدة ثم يضاف الجبنة المثلثات واللبن البودرة

2- قلبي الخليط على النار حتى الغليان ثم يوضع فى قالب مدور ويترك بالثلاجة لمدة ليلة ويقطع مثلثات ويقدم

وصفة أخرى

مقادير معجنات بالجبنة المثلثات

3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ربع كوب زيت زيتون

ماء للعجن

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

5 جبنة مثلثات

بيضة

فانيليا

سمسم

حبة البركة

طريقة تحضير معجنات بالجبنة المثلثات

1- يخلط الزيت والخميرة والبيكنج بودر واللبن البودرة والجبنة المثلثات والملح

2- يضاف من نصف كوب إلى كوب ماء ويقلب الخليط

3- يضاف الدقيق ويقلب ويضاف الماء عند الحاجة حتى الحصول على عجينة

4- تقطع العجينة كرات وتترك لتتخمر

5- تشكل أصابع وتبطط بالنشابة ويشكل الطرف بالسكينة ويلف كالوردة

6- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويرش بالسمسم وحبة البركة

7- يوضع فى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج ويقدم