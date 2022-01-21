أستاذ باطنة: مخاطر لقاحات كورونا نادرة مقارنة بفائدته.. فيديو

قال أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن شركات الأدوية تتسابق منذ بداية الجائحة من أجل انتاج اللقاحات لمنع الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تم التأكد من جميع اللقاحات من حيث الأمان والفاعلية"، مؤكدا: "مصر كانت من الدول السباقة في الحصول على اللقاحات بفضل العلاقات الجيدة مع الدول والشركات المصنعة".

وأشار أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس،: "مصر استطاعت إنتاج اللقاحات في مصر من خلال شركات فاكسيرا"، موضحا: "ثبت من الدراسات العلمية أن اللقاحات آمنة وفعالة وتقلل معدلات الإصابة بشكل كبير خاصة الإصابات الشديدة التي تحتاج رعاية مركزة والذهاب للمستشفيات".

وأوضح أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس،: "جميع اللقاحات فعالة وآمنة وأي مخاطر يتم الحديث عنها نادرة الحدوث مقارنة بفائدة اللقاح""، مردفا: "يمكن لأصحاب الأمراض المزمنة تناول أي نوع من اللقاحات ولا توجد لديهم أي مشكلة".

