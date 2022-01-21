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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات توجه دعوة جديدة إلى مجلس الأمن بعد صواريخ ومسيرات استهدفت المدنيين

الإمارات
الإمارات


عب

بعد استهداف أبوظبي.. الإمارات تهدد بالرد على الحوثيين

مجلس الأمن يدين بالإجماع هجمات الحوثيين على الإمارات

رت الإمارات، مساء اليوم الجمعة، عن ترحيبها ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه بالإجماع "الهجمات الإرهابية" لجماعة "أنصار الله"، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وذكرت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن لانا نسيبة، في كلمة لها، إن "دول مجلس الأمن الدولي مؤكدة  أن العدوان الآثم من جانب الحوثيين على بلادها يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي"، مؤكدة أن "هجمات الحوثيين على دولة الإمارات تهدد كل دول العالم".

وقالت : "الصواريخ والمسيرات أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي تستهدف  أكبر عدد من المدنيين"، متابعة: "على مجلس الأمن محاسبة جماعة الحوثي على جرائمها".

وأكدت في ختام كلمتها، "حق الإمارات في الدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى أن "هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط".

وكان  أعضاء مجلس الأمن الدولي قد ادانوا "بأشد العبارات"، "الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها الحوثيون في اليمن على منشآت إماراتية"، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وتمت الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان المجلس يستهل اجتماعا طارئا حول هذه التطورات.
من جهتها، قالت رئيسة مجلس الأمن الدولي، منى جول، اليوم الجمعة، إن الاعتداءات الدامية على مدنيين في دولة الإمارات "ارتكبها وتبناها الحوثيون".

وكانت دولة الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير الجاري، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن "هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي، التي وقعت الاثنين".

 

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