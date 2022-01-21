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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يدين بالإجماع هجمات الحوثيين على الإمارات

مجلس الأمن يدين بالإجماع
مجلس الأمن يدين بالإجماع هجمات الحوثيين على الإمارات

ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها جماعى الحوثي في العاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع.

 

وجرى الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان مجلس الأمن يستهل اجتماعاً طارئاً حول هذه التطورات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

وطلبت الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ الأول من يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.

 

والأسبوع الماضي،  استهدف الحوثيون مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بمنطقة مصفح الصناعية وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

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وأسفر الهجوم عن مقتل هنديين وباكستاني، كما أصيب 6 أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.

 

ويستخدم الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ محملة بالقنابل لمهاجمة السعودية والإمارات، واستهداف نفطية رئيسية في الخليج العربي على مدار الحرب، التي دخلت عامها الثامن الآن.

مجلس الأمن الامارات الحوثيين أبوظبي الحوثي

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